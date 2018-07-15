Провалы около Соляной биржи почти залатали

— Оперативненько. Ремонт смытой дождиком Волжской набережной почти завершен. Всегда бы так! — поделились в соцсетях нижегородцы.

Но многие горожане все еще настроены пессимистично:

— Без ливневки грош цена такому ремонту, — отметил Арам Шатверов.

Проблема с ливневкой действительно стоит остро. Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов ранее сообщил, что провал на Волжской набережной произошел из-за ошибки проекта благоустройства. Проект не учел расположение системы ливневой канализации «Седьмого неба». В результате ливневка уперлась в новый объект и стоки подмыли его. Предусмотреть подобную ситуацию, по мнению мэра, подрядчику помешала недостаточная компетенция.

Сейчас городские службы вместе с правительством Нижегородской области и дорожным фондом разрабатывают новую систему отвода воды.

Также разрушения обнаружены на Звездинке и на склонах Александровского сада, рядом с Чкаловской лестницей.