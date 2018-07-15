Ещё
Провалы около Соляной биржи почти залатали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Провалы около Соляной биржи почти залатали 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
— Оперативненько. Ремонт смытой дождиком Волжской набережной почти завершен. Всегда бы так! — поделились в соцсетях нижегородцы.
Но многие горожане все еще настроены пессимистично:
— До следующего дождя, — предположил Александр Горбунов.
— Без ливневки грош цена такому ремонту, — отметил Арам Шатверов.
Проблема с ливневкой действительно стоит остро. Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов ранее сообщил, что провал на Волжской набережной произошел из-за ошибки проекта благоустройства. Проект не учел расположение системы ливневой канализации «Седьмого неба». В результате ливневка уперлась в новый объект и стоки подмыли его. Предусмотреть подобную ситуацию, по мнению мэра, подрядчику помешала недостаточная компетенция.
Сейчас городские службы вместе с правительством Нижегородской области и дорожным фондом разрабатывают новую систему отвода воды.
Также разрушения обнаружены на Звездинке и на склонах Александровского сада, рядом с Чкаловской лестницей.
nn.ru: последние новости
В Нижнем Новгороде пройдет митинг против пенсионной реформы «Справа Эйфелева башня, слева Тауэрский мост»: в Арзамасе создали ещё одну копию мирового сооружения И грянул гром: что делать при грозе — в семи карточках
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Будут воровать в два раза больше»155
«Слышны были только крики людей»: ЧП на борту Ryanair105
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии55
Стало известно истинное отношение Трампа к Украине381
России выдвинули новое абсурдное обвинение390
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
02:16
«Будут воровать в два раза больше»
Общество
00:28
Шнурова застукали с подругой Матильды
Шоу-бизнес
04:17
На успех встречи Путина и Трампа уже делают ставки
Экономика Статьи
00:50
Тимошенко и Коломойского застали вместе в отеле
Украина В мире
01:29
Супруга Щербакова борется с смертельной болезнью
Шоу-бизнес
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:21
«Слышны были только крики людей»: ЧП на борту Ryanair
Происшествия
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение