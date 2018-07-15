Патриарх Кирилл наградил знаком храмостроителя Эдуарда Росселя за содействие в возведении мужского монастыря в Алапаевске

Участие в Царских днях сегодня принимает полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов . Во время визита в Алапаевск Патриарха сопровождают также первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов

Первый камень в основание будущего двухпрестольного храма, нижний придел которого освящен во имя Царственных Страстотерпцев, был заложен в июле 2008 года. Строительство его велось десять лет и завершилось в год столетия гибели преподобномученицы Елисаветы.

«Хотел бы сердечно поблагодарить всех, кто потрудился для создания этого монастыря. Я имел возможность быть на этом месте, но подъехав сейчас к монастырю, практически ничего не узнал здесь. Так все изменилось за это время. Благодарю владыку Викентия, который потрудился на этом месте, благодарю владыку Кирилла, который трудится, умножая славу этих святых мест екатеринбургской земли. И благодарю всех, кто внес свою лепту и кто потрудился для того, чтобы память о святой преподобномученице Елисавете, об инокине Варваре и прочих погубленных на этой земле сохранилась и сохранялась бы в нашем народе и нашей благодарной памяти», — сказал Святейший Патриарх после освящения храма.

Он также сегодня вручил Патриарший знак храмостроителя сенатору Эдуарду Росселю за содействие в возведении монастырского комплекса в Алапаевске.

Алапаевский мужской монастырь, куда сегодня прибыл Святейший Патриарх Кирилл, основан на месте, где в ночь на 18 июля 1918 года были живыми сброшены в шахту члены Дома Романовых: великая княгиня Елизавета Феодоровна Романова , инокиня Варвара, великий князь Сергий Михайлович, князья императорской крови и их приближенные. Местонахождение шахты было установлено в конце 80-х годов, а в 2001 году здесь был освящен монастырский храм в память всех Новомучеников Российских.