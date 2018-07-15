Патриарх Кирилл наградил знаком храмостроителя Эдуарда Росселя за содействие в возведении мужского монастыря в Алапаевске 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, прибывший в Свердловскую область для участия в Царских днях, 15 июля совершил чин великого освещения храма Федоровской иконы Божией Матери, построенного на территории мужского монастыря во имя Новомучеников и исповедников Церкви Русской в Алапаевске — в месте, где в июле 1918 года приняли мученическую кончину члены Дома Романовых. Предстоятель Русской Православной Церкви также вручил Патриарший знак храмостроителя члену Совета Федерации от Свердловской области, экс-главе региона Эдуарду Росселю за содействие при возведении монастырского комплекса.
Участие в Царских днях сегодня принимает полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. Во время визита в Алапаевск Патриарха сопровождают также первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.
Первый камень в основание будущего двухпрестольного храма, нижний придел которого освящен во имя Царственных Страстотерпцев, был заложен в июле 2008 года. Строительство его велось десять лет и завершилось в год столетия гибели преподобномученицы Елисаветы.
«Хотел бы сердечно поблагодарить всех, кто потрудился для создания этого монастыря. Я имел возможность быть на этом месте, но подъехав сейчас к монастырю, практически ничего не узнал здесь. Так все изменилось за это время. Благодарю владыку Викентия, который потрудился на этом месте, благодарю владыку Кирилла, который трудится, умножая славу этих святых мест екатеринбургской земли. И благодарю всех, кто внес свою лепту и кто потрудился для того, чтобы память о святой преподобномученице Елисавете, об инокине Варваре и прочих погубленных на этой земле сохранилась и сохранялась бы в нашем народе и нашей благодарной памяти», — сказал Святейший Патриарх после освящения храма.
Он также сегодня вручил Патриарший знак храмостроителя сенатору Эдуарду Росселю за содействие в возведении монастырского комплекса в Алапаевске.
Алапаевский мужской монастырь, куда сегодня прибыл Святейший Патриарх Кирилл, основан на месте, где в ночь на 18 июля 1918 года были живыми сброшены в шахту члены Дома Романовых: великая княгиня Елизавета Феодоровна Романова, инокиня Варвара, великий князь Сергий Михайлович, князья императорской крови и их приближенные. Местонахождение шахты было установлено в конце 80-х годов, а в 2001 году здесь был освящен монастырский храм в память всех Новомучеников Российских.
Столетие памяти семьи последнего российского императора Николая II — особое, знаковое событие для многих тысяч верующих, прибывающих в Царские дни на Средний Урал. Приветствуя в Екатеринбурге Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подчеркнул, что уральцы долго и усердно готовились к проведению памятных мероприятий. «В эти дни мы будем вспоминать то страшное событие, которое произошло. И я всегда помню Ваши слова о том, что на лжи, коварстве и неискренности нельзя построить справедливое общество. Ваша миссия сегодня у нас на Урале — сделать еще один шаг к тому, чтобы мир стал более справедливым. Мы очень рады вас видеть, добро пожаловать всегда», — обратился глава региона к Предстоятелю Русской Православной Церкви.