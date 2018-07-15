Омский избирком потратит полмиллиона рублей на брошюры для выборов губернатора

Избирательной комиссии также необходимы специальные сейф-пакеты и пластиковые мешочки с логотипом. На сайте госзакупок объявлены три аукциона по закупке материалов, необходимых для обеспечения проведения выборов губернатора Омской области . Заказчиком выступает региональный Избирком.

Более чем на полмиллиона комиссия заказывает изготовление печатной продукции — брошюр. Их необходимо изготовить 3,8 тыс. штук. Они должны быть отпечатаны, упакованы и развезены по территориальным комиссиям. Необходимы комиссии и пластиковые пакеты с ее логотипом. На них бюджет потратит 375 млн руб. Всего таких необходимо 22,5 тыс. штук. Пакет должен быть непрозрачным и выдерживать вес до 10 кг.

Нужны для проведения выборов и сейф-пакеты. Избирком готовится потратить на них 153 тыс. руб. Всего необходимо 92 пакета, которые должны быть изготовлены из специального прочного непрозрачного двухслойного материала (белый снаружи черный внутри) с усиленными сварными швами. Запирающийся механизм должен быть из индикаторной ленты. Дата проведения аукционов назначена на 26 июля.