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Омский избирком потратит полмиллиона рублей на брошюры для выборов губернатора
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Омский избирком потратит полмиллиона рублей на брошюры для выборов губернатора 

Омск Здесь 54 минуты назад
Фото: Омск Здесь
Избирательной комиссии также необходимы специальные сейф-пакеты и пластиковые мешочки с логотипом. На сайте госзакупок объявлены три аукциона по закупке материалов, необходимых для обеспечения проведения выборов губернатора Омской области. Заказчиком выступает региональный Избирком.
Более чем на полмиллиона комиссия заказывает изготовление печатной продукции — брошюр. Их необходимо изготовить 3,8 тыс. штук. Они должны быть отпечатаны, упакованы и развезены по территориальным комиссиям. Необходимы комиссии и пластиковые пакеты с ее логотипом. На них бюджет потратит 375 млн руб. Всего таких необходимо 22,5 тыс. штук. Пакет должен быть непрозрачным и выдерживать вес до 10 кг.
Нужны для проведения выборов и сейф-пакеты. Избирком готовится потратить на них 153 тыс. руб. Всего необходимо 92 пакета, которые должны быть изготовлены из специального прочного непрозрачного двухслойного материала (белый снаружи черный внутри) с усиленными сварными швами. Запирающийся механизм должен быть из индикаторной ленты. Дата проведения аукционов назначена на 26 июля.
Ранее "Омск Здесь" писал, что Избирком потратит 4,5 млн руб. на извещение омичей о грядущих выборах. Они намечены на 9 сентября.
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