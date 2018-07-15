Глава МИД Испании назвал мощный фактор, который может разрушить Евросоюз

Проблема миграции может привести к еще более мощному кризису в Евросоюзе , чем кризис евро. Такое мнение высказал глава МИД Испании Жозеп Боррель в интервью газете El Pais.

Германия и «К сожалению, Шенген начинает исчезать. Франция Италия установили контроли на своих границах из-за миграционного кризиса. Проблема миграции является самым мощным растворителем для ЕС. Экономический кризис можно урегулировать с помощью финансовых ресурсов и институциональных изменений, но проблемы миграции глубже: они влияют на ценности, идентичность, культуры», — цитирует дипломата ТАСС

Говоря о международной обстановке, Боррель высказал мнение, что она «является еще более неустойчивой, чем кажется» из-за распространения ядерного и химического оружия. Глава МИД также отметил, что Россия вернулась на международную арену вне зависимости от того, нравится данный факт Западу или нет.

«Существует общая европейская позиция в отношении России, и Испания не будет более жесткой. Но это не значит, что мы должны забывать о проблемах, которые она навлекает на наших союзников и партнеров», — сказал он.

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