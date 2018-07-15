Ещё
Глава МИД Испании назвал мощный фактор, который может разрушить Евросоюз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава МИД Испании назвал мощный фактор, который может разрушить Евросоюз 

Свободная пресса 41 минуту назад
Проблема миграции может привести к еще более мощному кризису в Евросоюзе, чем кризис евро. Такое мнение высказал глава МИД Испании Жозеп Боррель в интервью газете El Pais.
«К сожалению, Шенген начинает исчезать. Франция, Германия и Италия установили контроли на своих границах из-за миграционного кризиса. Проблема миграции является самым мощным растворителем для ЕС. Экономический кризис можно урегулировать с помощью финансовых ресурсов и институциональных изменений, но проблемы миграции глубже: они влияют на ценности, идентичность, культуры», — цитирует дипломата ТАСС.
Говоря о международной обстановке, Боррель высказал мнение, что она «является еще более неустойчивой, чем кажется» из-за распространения ядерного и химического оружия. Глава МИД также отметил, что Россия вернулась на международную арену вне зависимости от того, нравится данный факт Западу или нет.
«Существует общая европейская позиция в отношении России, и Испания не будет более жесткой. Но это не значит, что мы должны забывать о проблемах, которые она навлекает на наших союзников и партнеров», — сказал он.
Новости Евросоюза: Эстонский военачальник знает, как «победить» российскую армию
Свободная пресса: последние новости
Одесса-2018: Коньяк - в унитаз, торт - в мусорный бак НЛО рекордно низко исследовал США Россия изгоняет Турцию из Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Будут воровать в два раза больше»150
«Слышны были только крики людей»: ЧП на борту Ryanair105
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии55
Стало известно истинное отношение Трампа к Украине381
России выдвинули новое абсурдное обвинение389
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
02:16
«Будут воровать в два раза больше»
Общество
00:28
Шнурова застукали с подругой Матильды
Шоу-бизнес
04:17
На успех встречи Путина и Трампа уже делают ставки
Экономика Статьи
00:50
Тимошенко и Коломойского застали вместе в отеле
Украина В мире
01:29
Супруга Щербакова борется с смертельной болезнью
Шоу-бизнес
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:21
«Слышны были только крики людей»: ЧП на борту Ryanair
Происшествия
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение