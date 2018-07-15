Глава МИД Испании считает, что Россия вернулась на международную арену

МАДРИД , 15 июля. / ТАСС /. Россия вернулась на международную арену вне зависимости от того, нравится данный факт Западу или нет. Такое мнение выразил глава МИД Испании Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье интервью газете El Pais.

"Нравится нам или нет, Россия вернулась. [Президент РФ Владимир] Путин обладает огромной популярностью, поскольку представляет собой возвращение на международную арену [ранее] приниженной страны, в прошлом великой державы, — считает министр. — И да, у нее есть ядерное оружие". По словам Борреля, «существует общая европейская позиция в отношении России, и Испания не будет более жесткой». «Но это не значит, что мы должны забывать о проблемах, которые она [РФ] навлекает на наших союзников и партнеров», — утверждал глава ведомства.

Германия и "К сожалению, Шенген начинает исчезать, — считает дипломат. — Франция Италия установили контроли на своих границах из-за миграционного кризиса". По мнению Борреля, «проблема миграции является самым мощным растворителем для ЕС ». «Это может привести к кризису, более серьезному, чем кризис евро, — подчеркнул глава МИД. — Экономический кризис можно урегулировать с помощью финансовых ресурсов и институциональных изменений, но проблемы миграции глубже: они влияют на ценности, идентичность, культуры».