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Глава МИД Испании считает, что Россия вернулась на международную арену
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Глава МИД Испании считает, что Россия вернулась на международную арену 

ТАСС 1 час назад
МАДРИД, 15 июля. /ТАСС/. Россия вернулась на международную арену вне зависимости от того, нравится данный факт Западу или нет. Такое мнение выразил глава МИД Испании Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье интервью газете El Pais.
"Нравится нам или нет, Россия вернулась. [Президент РФ Владимир] Путин обладает огромной популярностью, поскольку представляет собой возвращение на международную арену [ранее] приниженной страны, в прошлом великой державы, — считает министр. — И да, у нее есть ядерное оружие". По словам Борреля, «существует общая европейская позиция в отношении России, и Испания не будет более жесткой». «Но это не значит, что мы должны забывать о проблемах, которые она [РФ] навлекает на наших союзников и партнеров», — утверждал глава ведомства.
"К сожалению, Шенген начинает исчезать, — считает дипломат. — Франция, Германия и Италия установили контроли на своих границах из-за миграционного кризиса". По мнению Борреля, «проблема миграции является самым мощным растворителем для ЕС». «Это может привести к кризису, более серьезному, чем кризис евро, — подчеркнул глава МИД. — Экономический кризис можно урегулировать с помощью финансовых ресурсов и институциональных изменений, но проблемы миграции глубже: они влияют на ценности, идентичность, культуры».
Комментируя международную обстановку, Боррель заявил, что она «является еще более неустойчивой, чем кажется». «Сегодняшний мир намного опаснее с точки зрения распространения ядерного и химического орудия, чем раньше», — считает министр. По его словам, «неверно, что США тратят на защиту Европы те астрономические цифры, которые дают: они тратят $600 млрд в год на оборону, Европа составляет около $30 млрд».
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