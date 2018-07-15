Хроники Русского. Часть вторая: 13-15 июля

«Здравствуй, дорогой дневник!». Очень, очень давно я хотел начать какой-то свой материал так. И вот — сбылось, раз в три дня я пишу почти с самого края нашей родины весточки с огромного эксперимента, интенсива для технологических лидеров «Остров 10-21». Итак, сегодня вторая часть рассказа, которая охватывает три дня, 13-15 июля.

*Место *

Прошлый выпуск дневника был несколько сумбурен, щедро сдобрен джет-лагом и легкой неразберихой первых дней любого большого мероприятия, поэтому теперь позвольте в самом начале выпуска второго познакомить вас c тем, где живут островитяне.

Мы обитаем «на кампусе» (так говорят) ДВФУ на острове Русский, в учебных корпусах которого и проходят занятия. Мне довелось побывать во всех крупнейших университетах нашей страны, но, конечно, кампус ДВФУ — это нечто необыкновенное. Конечно, в первую очередь, потому, что его строили сразу, как кампус университета и с учетом проведения в нем крупнейших международных саммитов. Поэтому более тысячи гостей «Острова 10-21» в нем разместились нормально. Если кто во Владивостоке , заходите в гости — пятый корпус гостиницы, очень комфортно для отдыха и для работы. Правда, приходится побегать — по холмистой местности, но это очень полезно для здоровья.

Впрочем, сами лекции, мастер-классы, клубы мышления и другие образовательные и мыслительные активности проходят в учебных корпусах, и я клянусь, что у всех участников форума по окончании немного увеличится объем передней доли гиппокампа, в которой расположен наш «внутренний GPS» (подобно лондонским таксистам) — мы научимся ориентироваться в запутанных переходах внутри корпуса D.

Гости

Если «студенты» приезжают на Остров на все 12 дней, многие преподаватели — на такой же или немного более короткий срок, то бывают в наших краях и гости-знаменитости, которые прибывают на несколько дней, производят впечатление — и затем покидают нас.

На выходных нас посетил совершенный гость. Точнее — «Совершенный». Этот самый современный корабль Тихоокеанского флота России , корвет управляемого ракетного оружия проекта 20380, который вступил в строй лишь в прошлом году. Он бросил якорь в бухте Патрокл специально для студентов и преподавателей «Острова» — и сегодня весь день проводятся экскурсии на этот боевой корабль.

Для меня же самого полной неожиданностью стала встреча с одним из самых интересных мыслителей нашего времени. Филиппе ван Парийс, бельгийский политический философ и экономист, идеолог и апологет концепции безусловного базового дохода (выплаты некоей регулярной суммы всем членам общества вне зависимости от статуса) и исследователь ситуации с английским языком как linqua franca современного мира. Лауреат самой престижной бельгийской научной премии Франки, человек, изображенный на одной из почтовых марок Бельгии

Его не было в спикерах изначально, тем не менее мне совершенно неожиданно предложили взять интервью, которое постепенно переросло в дружескую беседу, а через несколько часов, уже глубокой ночью продолжилось в бельгийском пабе в болении за бельгийскую сборную в матче за третье место чемпионата мира. Филиппе оказался удивительным собеседником, глубоким и совершенно простым в общении, очень интересующимся и состоянием философской мысли в нашей стране и людьми вообще. А интервью с ним вы сможете прочитать на нашем портале по окончании форума.

От рассвета до заката

Активность участников форума начинается в 6.30 — еще до завтрака. Утром у нас традиционно — физкультура, спорт и навыки выживания. Кому что нравится — от волейбола до гребли на доске стоя. А с сегодняшнего дня инструкторы 155-й отдельной бригады морской пехоты начинают тренировки по рукопашному бою. Судя по накалу страстей на отдельных сессиях — очень нужное умение. Пойти, тряхнуть стариной, что ли?

А сами занятия у нас с 9 утра — и до 23 вечера, с двумя перерывами — на обед и на ужин. До ужина чаще всего — проектная работа и мастер-классы. Интересный факт: здесь нас на Острове больше тысячи человек, и когда встречаешь знакомого, совсем непонятно — перед тобой студент или преподаватель. Вот вам простой пример: за сегодня я встретил трех знакомых и бывших коллег по МФТИ. Человек с самой высокой должностью учится, еще один — в оргкомитете (умышленно не буду говорить, кто есть кто), а очень сильный ученый, Алена Петерсен ведет очень сильную лабораторию по агробиотехнологиям.

Началась вчера и секция, которая мне ближе всего по профессиональной деятельности: научные коммуникации добрались и до Русского: Ольга Добровидова и Дмитрий Мальков затеяли блок «Навигатор популяризатора науки и технологии. Коммуникации для инноваций». Я заглянул к ним — там было людно. Впрочем, не они одни «про это» — своим опытом делятся и коллеги из Arzamas.

Есть здесь занятия и по нейротехнологиям (был цикл замечательного нейрохирурга из медицинского центра ДВФУ Артура Биктемирова, а сейчас Тимур Бергалиев рассказывает о конструировании био— и нейроинтерфейсов), и по мастерству жестких переговоров (честно говоря, испугался туда сходить до курса рукопашного боя, но говорят, что было «жестко и круто»). Много говорилось и про управление, про персонал (сама Алена Владимирская приехала — и вот прямо сейчас ведет мастер-класс), конечно же — про рынки, причем как «визионерские» занятия, так и конкретика — особенности того или иного рынка. Чисто с практической точки зрения.

А еще у нас тут проходит то, чего никогда не было в нашей стране (впрочем, такого вот Университета, где все получают индивидуальные образовательные траектории тоже не было). Пока что я скажу загадочно — «программа CDO», а подробнее о ней — в следующем выпуске (ну а как без интриги-то).

После ужина, с 21.00 у нас визионерские лекции. Слово «визионер» часто звучит как ругательное или как синоним слова «балабол» (разное я слышал в кулуарах), но почему-то на лекциях яблоку некуда упасть — пусть наши визионеры видят будущее очень по-разному. И если Петр Щедровицкий (не надо же говорить, кто это) традиционно сносит всем крышу своими утверждениями, то Павел Лукша спускает всех с неба на землю, а советник председателя Государственной Думы РФ , директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев предлагает построить фабрику высокотехнологичных компаний, которая могла бы производить в год по 1000 технологических компаний стоимостью в 100 миллионов.

Каждый день по три лекции — и чаще всего очень сложно выбрать. Впрочем, все эти лекции уже выложены в Сеть в свободном доступе и их можно будет пересмотреть, что я и сделаю — но после возвращения из Владивостока. Потому что спать тоже нужно, это я как человек, немного понимающий в мозге, говорю островитянам примерно 27 раз в день. А толку-то? Вернулся вчера с футбола в третьем часу ночи — сидят в холле, обсуждают проект.

Overhead words

А еще, дорогой дневник, я хочу сказать, что очень интересно просто идти по запутанным коридорам кампуса и слышать, что доносится из открытых аудиторий и послушать, что прилетает в уши со всех сторон.

… надо просто взять всех предпринимателей и посмотреть, кто больше всего приносит деньги в регион… …мы все — огромный социальный эксперимент… …я же молодой талант, меня после 23 не выпустят из корпуса… …тишина! Часто тот, кто тише всех говорит, приносит самые ценные идеи, а вы его не слышите… …только такая блондинка как я, могла прийти на занятие по Python без ноутбука… …я на продуктовое мышление, а ты?… …ну и как мне разорваться? Между Вахштайном и бельгийцем этим…)

Кстати, да. Сегодня вечером «визионерская» лекция нашего старого знакомого Виктора Вахштайна. Знаете, как называется? «Научно-технический прогресс как объект веры». Что-то будет!..

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