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В Ноябрьске построят современный тепличный комплекс
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В Ноябрьске построят современный тепличный комплекс 

Noyabrsk24.ru 1 час назад
Фото: Noyabrsk24.ru
На прилавках магазинов появится больше местных овощей. В Ноябрьске планируется строительство тепличного комплекса. Строительством займется предприятие «Теплицы Ямала».
Место, где будут выращивать овощную продукцию, уже определено. Тепличный комплекс появится в районе поселка «Северная Нива». Компания-инвестор получила в аренду земельный участок общей площадью в 70 тысяч квадратных метров.
Новое предприятие позволит создать в городе около сотни рабочих мест. Специалистов — агрономов пригласят из других регионов, а на рабочие специальности привлекут местных жителей.
«Мы поставили перед собой цель построить 4,5 гектаров теплиц, что даст возможность получать 4,5 миллионов килограммов продукции в год. Это в основном помидоры, огурцы, зелень. Аналогичный проект, но меньшего масштаба планируем запустить в Салехарде», — рассказал генеральный директор предприятия «Теплицы Ямала» Давид Месропян.
Уже в этом году проект долен пройти государственную экспертизу, после чего начнется строительство теплиц. Завершить работы и получить первый урожай инвестор рассчитывает осенью 2019 года.
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