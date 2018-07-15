В Ноябрьске построят современный тепличный комплекс

На прилавках магазинов появится больше местных овощей. В Ноябрьске планируется строительство тепличного комплекса. Строительством займется предприятие «Теплицы Ямала».

Место, где будут выращивать овощную продукцию, уже определено. Тепличный комплекс появится в районе поселка «Северная Нива». Компания-инвестор получила в аренду земельный участок общей площадью в 70 тысяч квадратных метров.

Новое предприятие позволит создать в городе около сотни рабочих мест. Специалистов — агрономов пригласят из других регионов, а на рабочие специальности привлекут местных жителей.

«Мы поставили перед собой цель построить 4,5 гектаров теплиц, что даст возможность получать 4,5 миллионов килограммов продукции в год. Это в основном помидоры, огурцы, зелень. Аналогичный проект, но меньшего масштаба планируем запустить в Салехарде », — рассказал генеральный директор предприятия «Теплицы Ямала» Давид Месропян.

Уже в этом году проект долен пройти государственную экспертизу, после чего начнется строительство теплиц. Завершить работы и получить первый урожай инвестор рассчитывает осенью 2019 года.