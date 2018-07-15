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На Воронежскую область обрушится гроза
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На Воронежскую область обрушится гроза 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Ожидается сильная буря и гроза. В МЧС предупреждают о грозе, которую синоптики прогнозируют 16 июля в Воронежской области. По данным гидрометцентра, в регионе ожидаются сильные дожди, грозы. Порывы ветра во время бури могут достигать 14-19 м/с. После дождя в Воронежской области ощутимо похолодает, 16 июля прогнозируют комфортную температуру в +24 градуса. Спасатели напомнили жителям региона о мерах осторожности. Во время жары лучше находить в хорошо проветриваемом помещении, следует избегать интенсивных физических нагрузок и пить воду. Во время гроз и сильного ветра также лучше находиться в помещениях. Если непогода всё-таки застанет вас на улице, то нужно держаться подальше от деревьев, ненадёжно закреплённых рекламных конструкций. Нельзя во время грозы купаться и ловить рыбу, находиться вблизи металлических оград и на возвышенностях. — Если гроза застала вас на мотоцикле или велосипеде, то прекратите движении и переждите грозу в 30 метрах от них, в автомобиле же можно не покидать его, достаточно закрыть окна и опустить автомобильную антенну, — советуют в МЧС
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