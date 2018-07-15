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Эксперты пытаются найти скрывающегося под Варшавой питона с помощью фотоловушек
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Эксперты пытаются найти скрывающегося под Варшавой питона с помощью фотоловушек 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вести.Ru
ВАРШАВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Польская служба защиты и спасения животных, а также другие ответственные за обеспечение безопасности службы уже неделю ведут поиски пятиметрового питона, который свободно перемещается у берегов Вислы под Варшавой. Как стало известно в воскресенье, по причине похолодания поиски временно остановлены, так как змея где-то спряталась и не двигается.
"Мы приостановили поиски, потому что сейчас слишком холодно для того, чтобы пресмыкающееся как-то передвигалось", — информировал журналистов представитель мазовецкой пожарной охраны Кароль Кежковский. По его словам, теперь нужно ждать потепления.
Угроза населению
Ранее в понедельник стало известно об обнаружении у реки сброшенной кожи огромной змеи. После измерения оказалось, что ее длина больше пяти метров, а ширина — 50 см. Где находится пресмыкающееся, неизвестно. По мнению экспертов, у Вислы в районе местностей Гассы и Чесишев вблизи Варшавы находится взрослая особь тигрового питона.
На протяжении последних дней в районе потенциального местонахождения змеи велись активные поиски как на земле, так и на воде. Эксперты призывают местных жителей тщательно наблюдать за происходящим вокруг, воздерживаться от прогулок и ночевок на природе, незамедлительно информировать ответственные службы, если удастся заметить питона или его след.
"Кожа была сброшена недавно, поэтому питон голоден и может быть агрессивным, — отмечают специалисты. — Под угрозой нападения находятся дети и домашние животные".
Безуспешные поиски
Несмотря на все усилия, поиски пока не увенчались успехом. «Принято решение вести мониторинг территории при помощи беспилотника», — информировала представительница Бюро кризисного управления в Пясечно Агнешка Пиндельская-Литке. По ее словам, организация этой операции будет зависеть от погоды. Также планируется проверить всех зарегистрированных заводчиков змей в регионе.
Ранее предполагалось, что сухую кожу питона просто подбросили на берег Вислы, чтобы пошутить. Но эта версия не подтвердилась, так как специалисты обнаружили многочисленные следы перемещения змеи шириной около 40 см. Известно, что она плавала в Висле, а потом выползала на берег. Предполагается также, что питон давно живет в этом месте.
Роль техники
Сейчас эксперты анализируют сделанные беспилотником с воздуха снимки, а также надеются на помощь фотоловушек, установленных в регионе потенциального местонахождения питона. Они включаются в момент, когда на контролируемой территории начинается какое-либо движение. Наблюдатели сразу же получают соответствующий сигнал на мобильный телефон.
Пока же из-за похолодания огромное пресмыкающееся где-то затаилось и лежит в укромном месте без движения. По информации синоптиков, в ближайшую неделю в столичном регионе будет пасмурно. Но, несмотря на дождь, столбики термометров должны подняться до 25 градусов.
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