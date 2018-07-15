Егора Крида поздравили необычным тортом — фото подарка

Популярный кондитер Ренат Агзамов выложил на своей странице в Instagram фотографию со своим шедевром, приготовленным ко дню рождения Егора Крида . Необычный торт из нескольких слоев, покрытый таинственным темным слоем, напомнил пользователям сети о надгробном камне. Слишком уж мрачно, отметили подписчики.

На торте также присутствует сам виновник торжества. Его кондитер разместил на постаменте, к которому пытаются подобраться две девушки, видимо, чтобы получить заветную розу.

— Ооочень жизненная ситуация на тортике, — добавляют комментаторы.

Некоторые также отметили, что сезон «Холостяка» уже давно закончился и попросили перестать мусолить эту тему.

— Весь декор из шоколада. Лепестки роз из шоколада — ручная работа, — добавляет мастер.

Другие пользователи похвалили как всегда безупречную работу кондитера и поинтересовались:

— А Егор Крид съедобный?

Торт на День Рождения Егора Крида 🔥 весь декор из шоколада 🍫 😎👌 лепестки роз из шоколада — ручная работа 🤲

Публикация от RENAT AGZAMOV (@renat_agzamov)

14 Июл 2018 в 5:28 PDT Instagram @renat_agzamov

Стоимость шедевра не уточняется. Услугами Рената часто пользуются российские селебрити. Он также приготовил праздничный торт на свадьбу внука Аллы Пугачевой

День рождение популярного певца был 25 июня. Он отпраздновал его в шумной компании среди друзей знаменитостей, но среди гостей не было победительницы шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной . Пару так и не видели на публике вместе.

Но похоже саму Дарью отношения с Егором Кридом совсем не волнуют, недавно она опубликовала на своей странице в Instagram несколько фотографий в свадебных платьях.