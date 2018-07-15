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Синоптик: Духота в ближайшие дни сохранится
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Синоптик: Духота в ближайшие дни сохранится 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала «ВМ», какая погода установится в Москве на будущей неделе.
— Ожидается жаркая погода, установится температура воздуха примерно на четыре градуса выше средних многолетних значений. Духота на улице сохранится.
Атмосфера будет находиться в крайне неустойчивом состоянии, дожди и грозы можно ждать практически ежедневно. По последним расчетам, если в начале осадки будут идти местами, то ливней в середине недели может стать больше, за счет этого на улице станет немного свежее. В начале недели воздух прогреется до + 25-30 градусов, затем температура немного понизится, примерно до + 22-27 градусов.
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