«Бразильский CS сегодня на подъеме и благодаря тебе тоже». Обращение FalleN к boltz

Габриэль FalleN Толедо опубликовал пост в Instagram с обращением к бывшему игроку MIBR Рикардо boltz Прассу. Толедо пожелал экс-напарнику удачи и поблагодарил за те моменты, которые они разделяли вместе.

Boltao meu parceiro hoje desligamos como companheiros de equipe mais uma vez, não é uma decisão fácil para todos nós que gostamos tanto de você. Seu talento é indiscutível, seus esforços foram muito importante desde o nosso primeiro time juntos em 2014. O CS brasileiro está aqui nesse dia de hoje graças a você também. Foi incrível ter jogado mais uma temporada contigo, quando chegou no ano passado e pude ver sua evolução comparada aos times anteriores fiquei muito feliz por você e ganhar todas aquelas taças juntos estará pra sempre em minhas memórias. Você mais do que um companheiro de time, pelo qual tenho muito respeito, posso te chamar de amigo. E amigos nunca deixam de estar juntos e continuar vibrando um pelo outro. Tenho certeza que coisas boas te aguardam e que você vai brilhar novamente em outra equipe, mais cedo ou mais tarde, dando mais alegria aqueles que estão perto de você e a todos que torcem por ti. Só queria agradecer mais uma vez pelo companheirismo, entrega, amizade e momentos de emoção que vivemos novamente. Fica com Deus e boa sorte, você sabe onde estou e estou na torcida para você voar e mostrar a todos seu real potencial mais uma vez. Você consegue cara. 👊💪❤️ A post shared by Gabriel Toledo de Alcantara S. (@fallen) on Jul 14, 2018 at 11:27am PDTОбращение FalleN к boltz:

«Болтао, друг, сегодня наши пути как тиммейтов снова расходятся. Это решение далось нам всем непросто, так как мы любим тебя. Твой талант неоспорим. С момента создания нашей первой команды в 2014 году твой вклад был очень важен. Бразильский CS сегодня на подъеме и благодаря тебе тоже.

Было удивительно провести с тобой еще один сезон. Когда ты пришел к нам в прошлом году, я заметил твой рост в сравнении с предыдущими командами. Я был очень рад за тебя. Все совместно выигранные трофеи навсегда останутся в моей памяти.

Ты больше, чем тиммейт, которого я уважаю, ведь я могу называть тебя другом. Друзья никогда не перестают быть вместе и поддерживать друг друга. Я уверен, впереди тебя ждут хорошие моменты. Рано или поздно ты снова выстрелишь в другой команде, даря радость окружающим и тем, кто болеет за тебя.

Я хочу еще раз поблагодарить тебя за общение, уступчивость, дружбу и эмоциональные моменты, которые мы разделили вместе. Счастливого пути и удачи. Ты знаешь, что я болею за тебя, ты снова взлетишь и покажешь всем свой настоящий потенциал. Тебе это под силу».

14 июля Тарик tarik Целик стал игроком MIBR. В составе он заменил Прасса, которого перевели в запас. Где boltz продолжит карьеру, неизвестно.