В Совфеде прокомментировали слова американского министра Кирстен Нильсен

Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен в субботу заявила, что разведывательные службы США зафиксировали «настойчивые усилия России с использованием социальных сетей, благосклонно настроенных спикеров и других направлений, чтобы посеять раздор и разногласия среди американцев, хотя это не обязательно сфокусировано на конкретных политиках или политических кампаниях», сообщил телеканал ABC 6.

"Выборы все ближе, а доказательств никаких. Приходится держать тему на плаву путем таких вот голословных утверждений", — сказал Косачев.

Расследование вменяемого России «вмешательства» в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо «вмешательства» так и не было приведено, несмотря на то что «расследование» длится уже больше года.

Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, а также выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.