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В Совфеде прокомментировали слова американского министра Кирстен Нильсен
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В Совфеде прокомментировали слова американского министра Кирстен Нильсен 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. США перед осенними выборами в конгресс стараются держать «на плаву» тему якобы вмешательства РФ в избирательный процесс, постоянно делая голословные заявления, заявил РИА Новости в воскресенье глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен в субботу заявила, что разведывательные службы США зафиксировали «настойчивые усилия России с использованием социальных сетей, благосклонно настроенных спикеров и других направлений, чтобы посеять раздор и разногласия среди американцев, хотя это не обязательно сфокусировано на конкретных политиках или политических кампаниях», сообщил телеканал ABC 6.
"Выборы все ближе, а доказательств никаких. Приходится держать тему на плаву путем таких вот голословных утверждений", — сказал Косачев.
Расследование вменяемого России «вмешательства» в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо «вмешательства» так и не было приведено, несмотря на то что «расследование» длится уже больше года.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.
Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, а также выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.
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