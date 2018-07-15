Дональд Трамп дважды нарушил королевский протокол и разозлил англичан 

Поведение Дональда Трампа на официальной встрече с королевой Елизаветой заставило британских граждан испытать множество неприятных чувств. Пользователи сети посчитали, что президент США либо не ознакомился с правилами поведения на официальной аудиенции, либо решил намеренно его проигнорировать, в очередной раз, демонстрируя свой характерный стиль общения. На видеозаписи, распространенной средствами массовой информации, можно видеть, как Трамп неоднократно обгоняет Ее Величество в ходе инспектирования гвардейского караула и периодически вовсе преграждает ей дорогу. Также во время приветствия он предпочел обычное рукопожатие поклону, который хоть и не является обязательным, тоже прописан в протоколе и составляет часть традиции.
Британцы написали множество гневных отзывов о поведении Трампа. Их негодование было мотивировано не только нарушением этикетных правил, но и банальным неуважением к 90-летней королеве. Комментаторы также остались недовольны внешним видом президента. «Бестолковый и не знает протокол. Королева не должна смотреть на его спину», «Он такой неуклюжий, костюм ему не подходит, а еще он ужасного цвета. А этот галстук!», «Перестань обгонять Королеву. Пожалуйста, прояви хорошие манеры, кто-нибудь, научите его обращаться уважительно с 90-летним монархом, которая занимает свой пост практически всю жизнь. Он так меня бесит. Он даже пиджак не застегнул», «О, боже, это так комично! Вероятно, у королевы болела голова после церемонии», — писали оскорбленные пользователи.
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Топ-модель 90-х Брук Шилдс призналась в домогательствах Дональда ТрампаЗвезда подиумов и культовой картины «Голубая лагуна» Брук Шилдс удивила гостей американского телешоу Watch What Happens Live откровенным рассказом о непристойном предложении Дональда Трампа. Однако нашлись и те, кто занял противоположную сторону. Они предложили не набрасываться на Трампа, а разобраться в ситуации получше: «О, мой бог. Желтые медиа совершенно распустились, написали, что Трамп сознательно пошел впереди Королевы, тогда как в реальности она сама направила президента на определенную позицию для проведения осмотра гвардейцев. После просмотра этого видео все стало очевидным», «Я не думаю, что Трамп намеренно прошел перед Королевой», «Он не сделал ничего неправильного. Современные люди такие злые», — сообщает kp.ru.