Дональд Трамп дважды нарушил королевский протокол и разозлил англичан

Поведение Дональда Трампа на официальной встрече с королевой Елизаветой заставило британских граждан испытать множество неприятных чувств. Пользователи сети посчитали, что президент США либо не ознакомился с правилами поведения на официальной аудиенции, либо решил намеренно его проигнорировать, в очередной раз, демонстрируя свой характерный стиль общения. На видеозаписи, распространенной средствами массовой информации, можно видеть, как Трамп неоднократно обгоняет Ее Величество в ходе инспектирования гвардейского караула и периодически вовсе преграждает ей дорогу. Также во время приветствия он предпочел обычное рукопожатие поклону, который хоть и не является обязательным, тоже прописан в протоколе и составляет часть традиции.

Британцы написали множество гневных отзывов о поведении Трампа. Их негодование было мотивировано не только нарушением этикетных правил, но и банальным неуважением к 90-летней королеве. Комментаторы также остались недовольны внешним видом президента. «Бестолковый и не знает протокол. Королева не должна смотреть на его спину», «Он такой неуклюжий, костюм ему не подходит, а еще он ужасного цвета. А этот галстук!», «Перестань обгонять Королеву. Пожалуйста, прояви хорошие манеры, кто-нибудь, научите его обращаться уважительно с 90-летним монархом, которая занимает свой пост практически всю жизнь. Он так меня бесит. Он даже пиджак не застегнул», «О, боже, это так комично! Вероятно, у королевы болела голова после церемонии», — писали оскорбленные пользователи.

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