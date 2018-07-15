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В Кургане из-за ложного взрыва подняли по тревоге экстренные службы
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В Кургане из-за ложного взрыва подняли по тревоге экстренные службы 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Вчера, 14 июля, около 18 часов к дому №8 по улице Черняховского в Кургане были стянуты все экстренные службы города: полиция, пожарные-спасатели, служба газа и скорая помощь. Жители окрестных домов, сразу сделали вывод — случилась беда, не иначе как взрыв газа. Об этой догадке даже появились посты в соцсетях и фотографии прибывающих на место пожарных расчетов.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Курганской области, взрыва не было, в квартире на пятом этаже произошло возгорание. Прибыв на место спустя несколько минут, огнеборцы увидели, что догорают занавески в коридоре и межкомнатная дверь. По квартире пожар не распространился. Спустя десять минут пожар был полностью ликвидирован. Жильцы квартиры не пострадали, эвакуация не потребовалась.
На месте работали пожарно-спасательные подразделения ПСЧ-3, ПСЧ-16, ПСС, СПТ. К тушению пожара привлечены 13 человек, 5 единиц техники. Машина аварийной службы газа уехала, узнав, что их помощь не потребуется.
О причине пожара не сообщается.
Фото: Алена Кононова
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