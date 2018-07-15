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Оракулы ЧМ-2018
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Оракулы ЧМ-2018 

Sputnik Абхазия 3 часа назад
Фото: Sputnik Абхазия
Однако, рейтинг животных-предсказателей результатов матчей ЧМ-2018 возглавил эрмитажный кот Ахилл из Санкт-Петербурга. Второе место занял московский медведь Яков Потапыч.
Как сообщает составившее рейтинг агентство «ТурСтат», Ахилл верно предсказал победу России над Саудовской Аравией и Египтом, выигрыш Ирана в матче с Марокко и Бразилии в игре с Коста-Рикой.
Яков Потапыч верно предсказал обе победы российской сборной и ничью Португалии и Испании, однако ошибся в прогнозе на игру Аргентины и Исландии.
Третье место заняла тапир Клеопатра из нижегородского зоопарка «Лимпопо». Она предсказала победу Англии над Панамой, России над Египтом, Швеции над Южной Кореей и Ирана над Марокко, но ошибочно спрогнозировала победу Аргентины над Хорватией.
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