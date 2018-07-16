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Вихлянцева в трёх сетах проиграла Бартель на старте турнира в Гштааде
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Вихлянцева в трёх сетах проиграла Бартель на старте турнира в Гштааде 

Чемпионат.com 25 минут назад
Российская теннисистка Наталья Вихлянцева не смогла пробиться во второй круг турнира в Гштааде (Швейцария), в трёх партиях проиграв представительнице Германии Моне Бартель со счётом 4:6, 6:3, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 42 минуты. Наталья трижды подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 7 эйсов, 5 двойных ошибок и 5 брейков.
За выход в четвертьфинал Бартель поспорит с победительницей матча Евгения Родина (Россия) — Карина Виттёфт (Германия, 4).
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