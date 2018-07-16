Согласно котировкам, Вихлянцева проиграет Бартель на турнире в Гштааде

Россиянка Наталья Вихлянцева 16 июля сыграет с немецкой теннисисткой Моной Бартель в матче первого круга турнира в Гштааде в женском одиночном разряде.

Согласно котировкам, у россиянки чуть меньше шансов на победу в этом матче. Победа Вихлянцевой оценивается коэффициентом 1.95, а победа с форой «+1,5» гейма — коэффициентом 1.80.

Если Бартель сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.87. На то, что она сумеет отыграть фору в 1,5 гейма, можно поставить за 1.95.

Ставки на то, что для определения победителя в этой встрече потребуется третий сет, принимаются за 2.40.