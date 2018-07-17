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Лидер посева Корне победила Солер-Эспиносу на турнире в Гштааде
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Лидер посева Корне победила Солер-Эспиносу на турнире в Гштааде 

Чемпионат.com 39 минут назад
Фото: Вести.Ru
Французская теннисистка Ализе Корне, посеянная на турнире в Гштааде (Швейцария) под первым номером, вышла во второй круг, в двух партиях обыграв представительницу Испании Сильвию Солер-Эспиносу (Q) со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут. Лидер посева дважды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и 3 брейка.
За выход в четвертьфинал Корне поспорит с победительницей матча Чжэн Сайсай (Китай, SR) — Конни Перрин (Швейцария, Q).
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