Аналитики: Родина проиграет Виттёфт в первом круге турнира в Гштааде 

Российская теннисистка Евгения Родина поспорит с немецкой теннисисткой Кариной Виттёфт за выход во второй круг грунтового турнира категории International в Гштааде (Швейцария).
Согласно котировкам, у россиянки меньше шансов на победу в этом матче. Победа Родиной оценивается коэффициентом 2.30, победа с форой «+3,5» гейма — 1.80.
Если Виттёфт сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.65. На то, что она отыграет фору в 3,5 гейма, можно поставить за 2.00.
Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.50.