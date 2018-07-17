Аналитики: Родина проиграет Виттёфт в первом круге турнира в Гштааде

Российская теннисистка Евгения Родина поспорит с немецкой теннисисткой Кариной Виттёфт за выход во второй круг грунтового турнира категории International в Гштааде ( Швейцария ).

Согласно котировкам, у россиянки меньше шансов на победу в этом матче. Победа Родиной оценивается коэффициентом 2.30, победа с форой «+3,5» гейма — 1.80.

Если Виттёфт сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.65. На то, что она отыграет фору в 3,5 гейма, можно поставить за 2.00.

Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.50.