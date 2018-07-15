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В поселке Воскресенского района открыли спортивно‑игровую площадку
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В поселке Воскресенского района открыли спортивно‑игровую площадку 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Спортивно-игровую площадку, установленную по программе губернатора Подмосковья, торжественно открыли в поселке Воскресенского района, также на данной территории организовали парковочное пространство, сообщается на сайте администрации района.
«14 июля в поселке Хорлово во дворе домов 4 и 4а по улице Победы состоялось торжественное открытие спортивно-игровой площадки, установленной по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева», — говорится в сообщении.
Новый игровой комплекс — это дворик, где на противоударном покрытии установлены элементы для детей разных возрастов, есть три вида качелей, спортивные лабиринт и тренажеры. Стоимость детского городка 5,3 миллиона рублей.
Глава Госадмтехнадзора региона Татьяна Витушева поздравила местных жителей с радостным событием.
«Сегодня все жители поселка Хорлово получают замечательный подарок от губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Эта площадка сделана не только с душой, но и по самым высоким стандартам, отвечает всем требованиям. В этом году в Московской области будет построено 200 подобных сооружений, а в ближайшие пять лет — 550», — отметила Витушева.
Кроме губернаторской площадки для детей здесь организовано парковочное пространство для автовладельцев, учтены пожелания жителей и установлены скамейки, отремонтированы дорожки.
После завершения официальной части детвора с удовольствием испытывала новый игровой комплекс, а взрослые выразили благодарность за установку площадки.
Праздничное настроение всем присутствующим создали сказочные герои, которые провели для детей развлекательную программу с конкурсами.
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