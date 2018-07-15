Спортивно‐игровую площадку для детей открыли в подмосковном Хорлово 

Спортивно‐игровую площадку открыли в поселке Хорлово в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева. Инвестиции в проект составили более пяти миллионов рублей, сообщила пресс‐служба Воскресенского муниципального района.
Торжественное открытие состоялось в поселке Хорлово во дворе домов 4 и 4а на улице Победы.
Новый игровой комплекс — это дворик, где на противоударном покрытии установлены элементы для детей разных возрастов. Здесь есть три вида качелей, спортивные лабиринт и тренажеры.
Площадка предусматривает парковку. Для жителей установили скамейки и отремонтировали дорожки.
«Сегодня все жители поселка Хорлово получают замечательный подарок от губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Эта площадка сделана не только с душой, но и по самым высоким стандартам, отвечает всем требованиям», — сообщила государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.
Программа губернатора «Наше Подмосковье» работает уже четыре года. В текущем году в Московской области появятся 200 детских площадок. За пять лет — 550 таких сооружений.
Ранее сообщалось, что в рамках губернаторской программы открыли две детские площадки европейского качества в селе Чулки-Соколово и деревне Авдеево.