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На реке Хуанхэ возник крупнейший с начала паводкового сезона паводок
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На реке Хуанхэ возник крупнейший с начала паводкового сезона паводок 

ИА Синьхуа 1 час назад
Чжэнчжоу, 15 июля /Синьхуа/ — В результате паводка на реке Вэйхэ и притока воды с севера реки Хуанхэ в среднем течении Хуанхэ образовался крупнейший с начала паводкового сезона паводок, расход воды на гидростанции Тунгуань в 17:00 14 июля составил 4620 кубометров в секунду. Об этом сообщили в Главном штабе по борьбе с засухой и наводнениями в бассейне реки Хуанхэ.
10-11 июля в бассейнах рек Цзинхэ и Вэйхэ — основных притоков реки Хуанхэ, а также на участках Хуанхэ между провинциями Шаньси и Шэньси прошли сильные проливные дожди. На гидростанции Хуасянь на реке Вэйхэ в 02:00 14 июля расход воды достиг 3400 куб. м/сек.
Штаб потребовал от местных властей провинций Шаньси, Шэньси, Хэнань и Шаньдун наладить работы по борьбе с возможными наводнениями. Благодаря своевременным ответным мерам в среднем и нижнем течениях Хуанхэ не возникло опасных ситуаций, и никто не пострадал. -0-
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