«Желтый» уровень опасности из-за грозы, дождя и сильного ветра объявлен в столичном регионе на 19 июля

Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в четверг в столичном регионе будет облачно, пройдет дождь, местами сильный, гроза. В столице температура воздуха составит днем 22-24 градусов, по области 21-26 градусов. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/c, при грозе порывы 12-17 м/c. Ночью температура воздуха в Москве составит 18-20 градусов, по области 15-20 градусов.

Ранее Гидрометцентр России объявлял «желтый» уровень погодной опасности в регионе на 16, 17 и 18 июля из-за грозы и сильного ветра.

В центре погоды «Фобос» сообщили, что к выходным в столице может выпасть около 40% месячной нормы осадков.