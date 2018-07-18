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«Желтый» уровень опасности из-за грозы, дождя и сильного ветра объявлен в столичном регионе на 19 июля
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«Желтый» уровень опасности из-за грозы, дождя и сильного ветра объявлен в столичном регионе на 19 июля 

Агентство «Москва» 40 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Об этом сообщает Гидрометцентр России.
«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, в четверг в столичном регионе будет облачно, пройдет дождь, местами сильный, гроза. В столице температура воздуха составит днем 22-24 градусов, по области 21-26 градусов. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/c, при грозе порывы 12-17 м/c. Ночью температура воздуха в Москве составит 18-20 градусов, по области 15-20 градусов.
Ранее Гидрометцентр России объявлял «желтый» уровень погодной опасности в регионе на 16, 17 и 18 июля из-за грозы и сильного ветра.
В центре погоды «Фобос» сообщили, что к выходным в столице может выпасть около 40% месячной нормы осадков.
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