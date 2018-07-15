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В Волгограде в день окончания ЧМ выступит «Синий троллейбус»
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В Волгограде в день окончания ЧМ выступит «Синий троллейбус»
Ревизор.ru
1 час назад
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Ревизор.ru
Данная концертная программа посвящена ФИФА-2018. 15 июля в 11:00 и 12:00 «Синий троллейбус» будет курсировать по
Волгограду
со специальной музыкальной программой, а вечером, в 18:00, ансамбль будет выступать на Мамаевом кургане.
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