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В Волгограде в день окончания ЧМ выступит «Синий троллейбус»
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В Волгограде в день окончания ЧМ выступит «Синий троллейбус» 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Данная концертная программа посвящена ФИФА-2018. 15 июля в 11:00 и 12:00 «Синий троллейбус» будет курсировать по Волгограду со специальной музыкальной программой, а вечером, в 18:00, ансамбль будет выступать на Мамаевом кургане.
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