Интервью за деньги

Футбольный бум под названием «чемпионат мира», охвативший всю страну, позади. В воскресенье,. 15 июля, столичный стадион «Лужники» примет последний и самый главный, матч ЧМ-2018. Матч, в котором вполне могла и участвовать сборная России под руководством Станислава Черчесова . Команда, которая за этот месяц сумела влюбить в футбол даже тех, кто им никогда и не интересовался.

Испании, Аргентины и Да, сборная России не добралась до финала, хотя ей вполне по силам было обыграть и тех же хорватов и тех же англичан. Но ничего — для команды с 70 (!) — м рейтингом ФИФА накануне чемпионата мира оказаться по его итогам в восьмерке сильнейших команд — великолепный результат. Недавние гранды — игроки Германии Бразилии уже добрались до своих домов и продолжали следить за чемпионатом мира у телеэкранов, а Россия еще боролась за выход в полуфинал!…

Последняя неделя ЧМ-2018 совпала с проводимым в России международным турниром под названием «Суперкубок Легенд». Легенд с приставкой «супер» организаторам удалось собрать — тут вопросов нет, хотя состав сборной России можно было составить из более известных игроков… Тем более, что талантливых футболистов, которые долгое время выступали за сборную России на чемпионатах мира и Европы, немало.

Удивило другое. Накануне старта турнира я, будучи на пресс-конференции, получил релиз, где написано, что отдельное интервью со звездами можно сделать по дополнительному запросу. Стал узнавать, что означает эта формулировка. На что от сотрудника пресс-службы турнира получил ответ — необходимо даже не вопросы прислать заранее, а… оплатить сумму от 1 до 5 тысяч… не рублей, естественно, увидев «прайс-лист» (сильно сомневаюсь в том, что это было условие звезд, а не попытка заработка сотрудника пресс-службы…). После этого, турнир, на который приехали многие звезды мирового футбола, такие как Ривалдо и Кафу, Карамбе и Дюггари, Паулета и Гомеш, Стоичков и Литманен, Тотти и де Бур… потерял для меня всяческий интерес… Судя по всему, у зрителей, в большей степени — тоже, но по другой, конечно же, причине… Это можно судить по посещаемости на играх, видимо на них приходили в основном те, кто желал получить автограф у звезд.

Тем не менее, думается, что вместо приглашения тех самых звезд (кстати, за немалые деньги!), с большей пользой можно было те самые деньги потратить, оказав финансовую помощь нашим ветеранам, каждый из которых играл в свое время не за деньги, а за страну! Сам «Суперкубок Легенд» завершился победой сборной России, которая, кстати, попала в финал… благодаря жребию…