В Великобритании нашли утерянный сценарий Стенли Кубрика

Сценарий фильма «Жгучая тайна», основанный на одноименной новелле Стефана Цвейга , повествует о мужчине, который пытается подружиться с 10-летним мальчиком во время отдыха на курорте, чтобы сблизиться с его матерью. Он был написан в 1956 году совместно с писателем Колдером Уиллингэмом.

Текст обнаружил профессор кинематографии Бангорского университета ( Великобритания ) Натан Абрамс. Он отметил, что сценарий занимает больше ста страниц и практически закончен, поэтому с ним могут работать кинематографисты.

По информации издания, на сценарии сохранилась отметка кинокомпании MGM от 24 октября 1956 года. Предполагается, что компания остановила работу, когда узнала, что Кубрик в нарушение контракта работает над фильмом «Тропы славы».