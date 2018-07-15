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В Великобритании нашли утерянный сценарий Стенли Кубрика
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В Великобритании нашли утерянный сценарий Стенли Кубрика 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Потерянный сценарий фильма «Жгучая тайна», написанный Стенли Кубриком, обнаружили 60 лет спустя. Он почти полностью завершен, сообщает The Guardian.
Сценарий фильма «Жгучая тайна», основанный на одноименной новелле Стефана Цвейга, повествует о мужчине, который пытается подружиться с 10-летним мальчиком во время отдыха на курорте, чтобы сблизиться с его матерью. Он был написан в 1956 году совместно с писателем Колдером Уиллингэмом.
Текст обнаружил профессор кинематографии Бангорского университета (Великобритания) Натан Абрамс. Он отметил, что сценарий занимает больше ста страниц и практически закончен, поэтому с ним могут работать кинематографисты.
По информации издания, на сценарии сохранилась отметка кинокомпании MGM от 24 октября 1956 года. Предполагается, что компания остановила работу, когда узнала, что Кубрик в нарушение контракта работает над фильмом «Тропы славы».
Кубрик скончался в 1999 году, оставив после себя несколько незаконченных проектов. В том же году на экраны вышел фильм Стивена Спилберга «Искусственный интеллект», снятый по его сценарию. Позднее Спилберг также высказывал желание сделать мини-сериал по мотивам задуманной Кубриком в 1970-х эпопеи «Наполеон».
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