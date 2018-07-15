10 фактов о Божоле, которые сделают вас винным знатоком с безупречным вкусом

Дайте-ка догадаемся: вы тоже относитесь к той самой категории «ценителей высокой кухни», для которых слово «Божоле» если и знакомо, то только в сочетании со словом «Нуво». Ну типа молодое вино. Вроде как французское. Если да, то сейчас вам (как и нам самим неделю назад) откроется дивный новый мир.

Итак, 10 фактов о винах Божоле, знание которых, вполне возможно, раскрасит вашу жизнь совершенно новыми красками.

1. Божоле — как часто случается с вином — это название региона. Действительно, во Франции . Само название «Божоле» происходит от городка Божо, основанного в X веке. Первые виноградники в этом регионе появились еще в IX веке. Вино, произведенное из здешнего винограда сорта гаме, сегодня очень хвалят ведущие мировые винные критики, ведь за последние годы здесь произошла настоящая революция качества вин. Присущая им «молодость» связана именно с особенностью сорта — вина из него получаются и без того очень яркие, сложные и глубокие, чтобы еще давать им вызревать в погребе полагающиеся обычно 10-15 лет.

2. Одна из ключевых вещей, которые стоит знать и смело заявлять вслух о винах Божоле, — они удивительно гастрономичны. Вина из сорта гаме практически универсальны в том, что касается палитры сочетаний с едой — органичны и с мясом, и с рыбой, и с супом, и с десертом, и со всем остальным. Иными словами, если есть риск опростоволоситься с выбором вина к важному ужину — Божоле станет оптимальным и беспроигрышным вариантом.

3. Божоле может быть и белым, и розовым, и, как чаще всего случается, красным.

4. В Божоле существует уникальный метод винификации, который больше нигде в мире широко не распространен. Называется «углекислая мацерация». Методика продумана так, чтобы вся ферментация носила взрывной характер — сок быстро забирает всю фруктовость, но не успевает вытянуть из шкурки танины, что особенно полезно вину, которое пьют молодым. В общем, если подвернется случай, помните — фокус Божоле в отсутствии танинов.

5. Вина Божоле — один из лучших выборов в соотношении «цена — качество». Объективно: столь же высокие вкусовые и ароматические характеристики, которые получает Божоле у ценителей, как правило, имеют вина из более дорогих ценовых категорий.

6. Если захотите блеснуть эрудицией, произнесите слово «крю» в контексте Божоле. Что такое крю? Это десять выделенных зон на севере региона, где особенности почв и микроклимата позволяют делать вина высочайшего качества. Все крю очень разные, и маститые сомелье могут часами разглагольствовать о специфике каждого, нам же можно запомнить ключевое: крю — это своего рода сливки всей категории.

7. Немного мифологии в тему для пущего шарма. Согласно легендам тех мест, крестоносцы отправились на Землю обетованную вовсе не за святым Граалем, а за новыми сортами винограда, среди которых был и гаме. От себя отметим житейскую правдоподобность этой версии событий.

8. В Божоле большинство виноградников — маленькие участки (от 1 до 12 га), принадлежащие независимым виноградарям, которые продают свой урожай негоциантам. Однако количество мелких хозяйств, бутилирующих вина под собственной маркой, растет, и это один из факторов качественной революции в регионе.

9. Дорога виноградников Божоле проходит между 150 замками и 177 винными погребами, которые с удовольствием оказывают всем путешественникам радушный прием. В течение года в регионе проводится более 20 фестивалей и праздников вина и еды, где каждый желающий может перепробовать вина всех коммун, пообщаться с виноделами и вообще приобщиться к всеобщему гулянью.

10. Ну и напоследок, если заставят назвать все пароли-явки, о конкретных наименованиях. Упростим себе задачу: общими мазками все вина Божоле можно распределить по трем категориям. Для страстных натур — «мощные и крепкие» вина, например (ну вдруг что-то запомните) Шена, Кот-де-Бруйи, Жюльена, Моргон и Мулен-а-Ван. Для романтиков — «тонкие и ароматные»: Ширубль, Флёри, Ренье, Сент-Амур. И наконец, для настоящих гурманов — «нежные и фруктовые» вроде Божоле Вилляж.

Приятных вам вечеров в поисках истины (которая известно в чем).

За предоставленную информацию благодарим Межпрофессиональный Совет вин Божоле «Интербожоле».