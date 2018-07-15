Самолет авиакомпании «Райнэйр» совершил вынужденную посадку, пострадали 33 пассажира

Дублин , 15 июля / Синьхуа / — Из-за падения давления пассажирский самолет авиакомпании «Райнэйр» 13 июля глубокой ночью совершил вынужденную посадку в аэропорту германского города Франкфурт-на-Майне , в результате чего некоторые пассажиры получили ранения. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу компанией со штаб-квартирой в Ирландии

Как сообщают ирландские СМИ, 33 из 189 пассажиров пострадали и были госпитализированы. По состоянию на вечер субботы некоторые пассажиры оставались в больнице.

Местные СМИ сообщили, что 13 июля ночью на борту самолета авиакомпании «Райнэйр» типа «Боинг FR7312», следовавшего из столицы Ирландии Дублина в хорватский город Задар , спустя 80 минут после взлета неожиданно упало давление, самолет начал экстренное снижение. Радары показали, что за 7 минут самолет снизился с высоты в 37 тысяч футов до 10 тысяч футов.

В заявлении авиакомпании говорится, что после инцидента самолет совершил посадку в немецком аэропорту Франкфурт-Хан.

Как передали местные СМИ, большинство находившихся на борту самолета пассажиров в субботу самолетом прибыли в Задар, некоторые пассажиры направятся туда на автобусе.

В заявлении не указываются причины инцидента, а также были ли выплачены компенсации пассажирам, в особенности пострадавшим.

Многие пассажиры выразили недовольство мерами, принятыми авиакомпанией после инцидента. —0—