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«Черная вдова» атакует казахстанцев
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«Черная вдова» атакует казахстанцев 

Мир24 1 час назад
В Казахстане на жителей нападают каракурты. Этот вид пауков еще называют «черная вдова». За полтора месяца жертвами укусов стали 27 человек, в том числе дети, сообщает корреспондент «МИР 24» Кирилл Харламов.
Шестилетняя Сабина уже идет на поправку. Три дня назад во сне ее дважды укусил каракурт. Девочку в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.
«Ей было так плохо: начались судороги, дышать было трудно. Она постоянно просила воды», — говорит мама девочки Турсунай Султанбекова.
За последние полтора месяца в токсикологическом отделении Шымкента оказались 27 человек.
«Почувствовал укус, как осиный. Вызвал «скорую» через час, когда уже совсем плохо стало — желудок сильно начал болеть», — говорит пациент Багдат Усенбаев.
После укуса счет идет на минуты. У человека появляется ломота в теле, становится трудно дышать, легкие перестают работать — и человек умирает. Помочь жертве можно в первые три минуты. Нужны только спички.
«Огонь переходит на головку, которая находится на коже. Она вспыхивает и образует локальный ожог, и яд при этом разлагается полностью», — говорит арахнолог Андрей Федоров.
Каракурты активизируются летом, когда на улице жара. В поисках спасения от солнца «черные вдовы» ищут укромные места.
«Массовый выход пауков со своих мест обитания. Они выходят и начинают искать себе новые места», — говорит арахнолог.
Из-за жары жители сел спят под открытым небом. Специалисты предупреждают, чтобы избежать встречи с каракуртом, нужно соблюдать одно правило.
«Первая ошибка: они спят на улице, прямо на земле, можно сказать. Постелют какой-нибудь ковер и на нем спят», — говорит заведующий токсикологическим отделением Асилхан Минбосынов.
Жители Алматы также обеспокоены активизацией каракуртов. В город с юга страны пауков завозят продавцы саксаулов. Насекомые прячутся в древесине, которую используют в шашлычных. Арахнологи призывают соблюдать меры безопасности и не паниковать. Ведь это не их зона обитания, и нашествия каракуртов не будет.
Каракурт является одним из самых ядовитых существ на планете. Яд этого паука в 15 раз токсичнее яда гремучей змеи.
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