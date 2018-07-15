30 дней до отпуска: месячный план похудения от Милы Гриценко

Мотивирующий тренер по похудению и звездный коуч Мила Гриценко рассказала, каких принципов питания придерживаться при экспресс-похудении, и объяснила, почему в это время лучше отказаться от силовых тренировок.

Ирине Слуцкой, За Instagram-профилем Милы следят 352 тысячи человек. Мотивирующий тренер помогла сбросить вес Кате Лель Анастасии Задорожной , разработала восемь программ похудения, которые можно найти на ее персональном сайте. Мила сама весила 84 кг, похудев с тех пор на 36 кг (о том, как это было, она рассказала в этом материале).

Специально для BeautyHack Мила рассказала об особенностях экспресс-похудения за 30 дней, объяснила, что и как нужно есть, от чего лучше отказаться и как поддерживать кожу в тонусе.

Избавьтесь от лишней жидкости

Основа любого экспресс-похудения — лимфодренаж. Если кто-то за условные две недели похудел на 5 кг, учитывайте, что значительный процент этой массы составляет вода. Жир уходит со скоростью 0,5-1 кг в неделю, в зависимости от начального веса. Но иногда девушке достаточно убрать отечность после праздников или отпуска, и получается другая картинка. Отечность делает лицо одутловатым. Вместе с ней уходят и объемы.

Лимфодренаж играет большую роль в похудении. Чем быстрее вы уберете лишнюю воду, тем быстрее начнет уходить жир. За неделю-две вы можете избавиться от 5 кг жидкости, затем процесс замедлится и начнет расходоваться жир, по 1-1,5 кг в неделю (из них 30% будет составлять вода и 70% — жир).

При этом на весь месяц нужно отказаться от копченостей, маринадов, солений, потому что они задерживают воду. Если скорость не так важна, можно позволить слабо-соленую семгу или включить в меню слабо-соленый огурец. И безусловно, исключите газировку и фастфуд.

Пять приемов пищи

Схема такая: завтрак, перекус, обед, перекус, ужин. Во время экспресс-похудения выбирайте блюда, приготовленные на пару, гриле или запеченные в духовке. При этом их жирность должна быть минимальной. Я не призываю считать калории, потому что это усложняет образ жизни. Вы же не будете сидеть в ресторане и высчитывать количество белков, жиров, углеводов в еде. Но подсчет съеденного в граммах — это важно.

Завтрак — 250 грамм, перекус — 150 грамм, обед — 220 грамм, перекус — 100 грамм, ужин — 200 грамм.

Ешьте с промежутками в 2-4 часа

Я не люблю привязывать завтраки, обеды и ужины к конкретному времени. Это неудобно, потому что вы можете находиться на работе, в дороге, путешествовать. Промежутки между приемами пищи должны быть от 2 до 4 часов максимум. Нужно успеть уложиться в это время.

Если вы захотите перекусить, например, через 1 час после завтрака, произойдет брожение. Это негативно влияет на обменные процессы и лимфодренаж. Если вы поедите позже чем через 4 часа, обменные процессы замедлятся и эффект тоже не будет достигнут. Я даже проводила эксперимент. Одна моя клиентка решила, что будет только обедать и ужинать. Я согласилась, в итоге через две недели она похудела всего на 1,5 кг. При этом другая клиентка с похожими параметрами на пятиразовом питании за это же время похудела на 5 кг. Вы можете пропустить перекусы, но завтракать, обедать и ужинать нужно обязательно.

Большую часть углеводов ешьте до 12.00-14.00 Некоторые продукты употребляйте до 14.00 (а для лучшего результата до 12.00 часов дня). Это хлебцы, виноград, груша, банан, свекла, картофель, фасоль, кукуруза, все крупы.

После 14.00 составляйте меню из клетчатки в виде водянистых овощей, легких фруктов (апельсинов, мандаринов, киви, ананаса, арбуза) и продуктов, содержащих белок. Кстати, арбуз здорово способствует лимфодренажу.

Если вы не настроены похудеть быстро, можно позволить себе и домашний бургер на булочке из цельнозерновой муки (в сети очень много рецептов), но в экспресс-программе продукты должны быть максимально легкими.

Полностью отказываться от углеводов не нужно. Безуглеводное питание — это отсутствие энергии, потеря в пространстве и угроза для работы почек и поджелудочной железы.

Максимально простые перекусы

Перекусывайте стаканом кефира или 150 граммами ягод (яблок). Продукт должен быть одним и легким. В качестве первого перекуса можно позволить себе орехи. Они калорийные, поэтому увлекаться не стоит. Орехи можно есть не чаще 1-2 раз в неделю. Тут работает важный принцип: если хотите похудеть быстро, диета должна быть строже (никаких полезных сладостей). Если готовы худеть медленно, можно иногда позволять себе кусочек шоколада, рахат-лукум, пастилу, мармелад, фруктовый салат, творог и молочные продукты любой жирности.

«Режим американских горок»

Раз в неделю позвольте себе разгрузочный и детокс-дни. И разделите их обычными днями с пятидневной схемой питания. Разгрузочные дни могут быть белковыми и углеводными. Вторые переносятся сложнее.

Один раз в месяц устройте питьевой детокс. В течение дня ешьте крем-супы, смузи, овощные, фруктовые фреши.

Я против читмила во время экспресс-диеты. Это сбивает с толку, дальше ограничивать себя будет сложнее. Зато вы можете устроить читмил в качестве вознаграждения на 30 день. Потому что привычка к определенной схеме питания уже будет сформирована.

Последний прием пищи за два часа до сна Ни в коем случае не ешьте слишком тяжелую пищу после 18.00. Салат с сыром и курицей и соусом из нежирного йогурта и горчицы — это уже тяжевый вариант. Но вы можете отдельно съесть курицу или рыбу. Для разнообразия добавьте огурец или помидор к ужину. В это время белок лучше всего усваивается и не блокирует жиросжигание ночью. Объем ужина должен быть не больше 200 грамм. Другие варианты: творог, морепродукты, белковый омлет на пару без соли. Вечером меня всегда спасал казеин. Смешайте его с кефиром или молоком в блендере, добавьте творог для густоты и ешьте как йогурт. Такой ужин насыщает на четыре часа. Это отличная идея для сладкоежек (у казеина есть разные вкусы) и тех, кто не может заснуть из-за чувства голода.

Вода!

Если вы едите слишком много белка и не употребляете воду, могут возникнуть проблемы со стулом. Поэтому 2,5-3 литра воды в день — это обязательная норма при экспресс-похудении.

Мотивируйте себя

С психологической точки зрения такой режим похудения тяжелый. Вы постоянно едите, но не то, что сильно хочется. Можно себя мотивировать тем, что пройдет всего месяц и к весне у вас будет шикарное тело. А дальше переходите на более легкую схему питания, иногда позволяя себе сладкие перекусы, домашний бургер, слабо-соленый лосось на хлебце. Вы будете получать удовольствие от питания, продолжать худеть, но уже не так быстро.

Кофе — до трех чашек в день

Латте с жирный молоком — это полноценный перекус. Если молоко в кофе имеет жирность 0-1%, то его можно позволить между приемами пищи.

Начните с кардио-тренировок

Самый лучший вариант для экспресс-похудения — кардио-тренировки и аэробные нагрузки. В течение 30 дней совершайте минимум 10-12 тыс. шагов в день (скачайте приложение Steps).

Перед утренним кардио съешьте белок, он не блокирует жиросжигание (по этой причине перед кардио нельзя есть углеводы). Через 15 минут тренировки жиры начнут сжигаться (сначала расходуется гликоген). 30-40 минут походите в быстром темпе в гору. Если хотите, чтобы жиры продолжали сжигаться и после тренировки, не ешьте углеводы часа два. Сразу после занятия можно выпить белковый коктейль.

Качайте пресс!

Это действительно подтягивает кожу на животе, хоть и не сжигает жир. Плоским живот делают упражнения «вакуум» и бодифлекс. Но их нужно делать регулярно — каждый день по 15 минут. Кстати, таким же образом можно подтянуть живот после родов.

Никаких силовых тренировок в зале

Многие девушки полагают, что если пойдут в зал, начнут качать бицепс, трицепс, ягодицы, то сразу же превратятся в фитнес-гуру. На самом деле это упорная работа (и далеко не один круг набора массы и сушки). Понятно, что за месяц вы такого эффекта не достигнете. Поэтому я не советую силовые тренировки во время экспресс-похудения. Но вы можете пойти в тренажерный зал после: в «сухом» теле мышцы прокачиваются гораздо лучше и быстрее приобретается рельеф.

Если же усердно заниматься во время похудения, мышцы начнут отекать с непривычки, вес будет либо стоять, либо увеличиваться, и за месяц вы скинете максимум 2 кг.

Следите за состоянием кожи

Регулярно увлажняйте кожу маслами или лосьонами, если кожа сама по себе жирная. Оливковое и кокосовое масло делают ее более ухоженной, подтянутой. Два раза в неделю используйте скраб (можно перед баней), чтобы убрать ороговевший слой и ускорить процесс обновления. Убрать дряблость во время похудения помогают мезококтейли, они улучшают тургор кожи. Антицеллюлитные массажи лучше делать после похудения или когда вам осталось убрать два-три килограмма.

Помимо внешней работы есть еще и внутренняя помощь. Пейте коллаген с витамином С, рыбий жир — они напитывают кожу изнутри. Еще помогают оливковое, льняное масло и масло авокадо. Не забывайте про обертывание. Я использую средства Guam или дома делаю смесь из кофе, меда, оливкового масла. Нанесите ее на кожу, разотрите и завернитесь в пленку на 40-50 минут — кожа будет бархатистой.

Важно: говоря об этих способах улучшить состояние кожи, я не имею в виду похудение на 60-70 кг, потому что бывают ситуации, когда по-настоящему ее подтянуть может только пластика.

Текст: Юлия Козолий