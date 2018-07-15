Пожилой мужчина погиб в лесу в Семенове

61-летний Николай Блинов погиб в лесу около поселка Фанерное городского округа Семенов. Пожилой мужчина отправился с корзиной за ягодами и не вернулся. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Пенсионер ушел из дома в 5.30 утра в пятницу 13 июля. Почти сутки волонтеры и неравнодушные нижегородцы разыскивали пожилого мужчину, не теряя надежду найти его живым. Однако, вчера, 14 июля, стало известно, что Николай Блинов погиб. Волонтеры принесли соболезнования родным и близким мужчины.