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Пожилой мужчина погиб в лесу в Семенове
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Пожилой мужчина погиб в лесу в Семенове 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: В городе N
61-летний Николай Блинов погиб в лесу около поселка Фанерное городского округа Семенов. Пожилой мужчина отправился с корзиной за ягодами и не вернулся. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».
Пенсионер ушел из дома в 5.30 утра в пятницу 13 июля. Почти сутки волонтеры и неравнодушные нижегородцы разыскивали пожилого мужчину, не теряя надежду найти его живым. Однако, вчера, 14 июля, стало известно, что Николай Блинов погиб. Волонтеры принесли соболезнования родным и близким мужчины.
Напомним, в Первомайском районе продолжаются поиски 56-летнего Виктора Афанасьева, который ушел из больницы и не вернулся.
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