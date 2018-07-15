Молодое пополнение зенитно-ракетного полка ПВО приведено к присяге в городе Новороссийске

После завершения торжественных мероприятий состоялась встреча командования воинской части с родителями солдат.

В зенитно-ракетном полку противовоздушной обороны Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в городе-герое Новороссийск , молодое пополнение, прибывшее в ходе призывной компании «Весна-2018», приняли Военную присягу.

Торжественный ритуал состоялся на плацу соединения, где под музыку военного оркестра офицеры вынесли Государственный флаг Российской Федерации , Боевое знамя воинской части и флаг Военно-воздушных сил. Затем военнослужащие принесли клятву на верность Родине.

С принятием Военной присяги молодых солдат поздравил командир части, представители совета ветеранов и духовенства. Протоиерей Михаил благословил их на ратную службу и провел ритуал окропления молодых воинов.

После завершения торжественных мероприятий состоялась встреча командования воинской части с родителями солдат, в ходе которой им был разъяснен порядок и специфика прохождения военной службы, родители также смогли ознакомиться с бытовыми условиями проживания и питания военнослужащих.