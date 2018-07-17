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Звонарёва отдала всего 3 гейма Александровой в первом круге турнира в Бухаресте
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Звонарёва отдала всего 3 гейма Александровой в первом круге турнира в Бухаресте 

Чемпионат.com 46 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Двукратная финалистка турниров серии «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва вышла во второй круг турнира в Бухаресте, в двух партиях обыграв свою соотечественницу Екатерину Александрову со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут. Вера 1 раз подала навылет и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 двойных ошибок и 1 брейк.
За выход в четвертьфинал Звонарёва поспорит с победительницей матча Ирина Бегу (Румыния, 3) — Онс Жабер (Тунис).
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