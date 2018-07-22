Видеообзор побед Мартич и Севастовой в полуфиналах турнира в Бухаресте

Хорватская теннисистка Петра Мартич (4) в полуфинальном матче соревнований категории International в Бухаресте обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску (2) в двух сетах — 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут. На счету Мартич 3 эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнтов из 10 имевшихся. Бузэрнеску выполнила 1 подачу навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 3 имевшихся.

За главный трофей соревнований Мартич поборется с первой сеяной, латвийкой Анастасией Севастовой, которая прошла словенку Полону Херцог (8) со счётом 6:1, отказ. Теннисистки успели провести на корте всего полчаса.

Посмотреть видеообзор этих поединков можно на «Чемпионате».