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Видеообзор побед Мартич и Севастовой в полуфиналах турнира в Бухаресте
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Видеообзор побед Мартич и Севастовой в полуфиналах турнира в Бухаресте 

Чемпионат.com 41 минуту назад
Фото: Чемпионат.com
Хорватская теннисистка Петра Мартич (4) в полуфинальном матче соревнований категории International в Бухаресте обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску (2) в двух сетах — 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут. На счету Мартич 3 эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнтов из 10 имевшихся. Бузэрнеску выполнила 1 подачу навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 3 имевшихся.
За главный трофей соревнований Мартич поборется с первой сеяной, латвийкой Анастасией Севастовой, которая прошла словенку Полону Херцог (8) со счётом 6:1, отказ. Теннисистки успели провести на корте всего полчаса.
Посмотреть видеообзор этих поединков можно на «Чемпионате».
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