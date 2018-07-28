Украинская теннисистка Свитолина отказалась от выступления на турнире в Москве по политическим причинам

Директор турнира Moscow River Cup Александр Островский сообщил, что украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась от выступления на турнире в Москве по политическим причинам. «На первом этапе в числе звёзд значилась Элина Свитолина. У нас с ней было подписано соглашение, но некоторое время назад в силу известных всем причин политического характера, командой Элины и ею самой, к сожалению, было принято решение в Россию не лететь», — приводит слова Островского «Чемпионат». Он также выразил сожаление отказом Свитолиной и заверил, что принимающая сторона обеспечила бы безопасность украинской спортсменке. Директор Moscow River Cup выразил надежду, что Свитолина примет участие в следующих розыгрышах турнира. Ранее россиянка Анастасия Потапова одержала победу над своей соотечественницей Валентиной Ивахненко в четвертьфинале теннисного турнира Moscow River Cup.