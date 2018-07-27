Теннисистка Потапова впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Moscow River Cup, сообщает ТАСС

В четвертьфинальной встрече 17-летняя россиянка одержала победу над соотечественницей Валентиной Ивахненко со счетом 1:6, 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут.

Отмечается, что для Потаповой это первый выход в полуфинал турнира WTA.

Лаурой Зигемунд. В полуфинале россиянка встретится с победительницей матча между словенкой Тамарой Зиданшек и представительницей Германии