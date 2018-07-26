Теннисистка Касаткина не вышла в 1/4 финала Moscow River Cup 

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла матч второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Moscow River Cup, сообщает ТАСС.
Спортсменка уступила словенке Тамаре Зиданшек.
Мачт завершился со счетом 6:4, 2:6, 6:4.
Соперницей словенской спортсменки в четвертьфинале стала немецкая теннисистка Лаура Зигемунд.
Матчи турнира проходят на открытых грунтовых кортах Национального теннисного центра России имени Хуана Антонио Самаранча в Москве.
Moscow River Cup проходит впервые. Призовой фонд составил $750 тысяч.
Соревнования завершатся 29 июля.
Ранее теннисистка Севастова вышла в четвертьфинал турнира Moscow River Cup.