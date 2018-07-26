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Теннисистка Касаткина не вышла в 1/4 финала Moscow River Cup
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Теннисистка Касаткина не вышла в 1/4 финала Moscow River Cup 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла матч второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Moscow River Cup, сообщает ТАСС.
Спортсменка уступила словенке Тамаре Зиданшек.
Мачт завершился со счетом 6:4, 2:6, 6:4.
Соперницей словенской спортсменки в четвертьфинале стала немецкая теннисистка Лаура Зигемунд.
Матчи турнира проходят на открытых грунтовых кортах Национального теннисного центра России имени Хуана Антонио Самаранча в Москве.
Moscow River Cup проходит впервые. Призовой фонд составил $750 тысяч.
Соревнования завершатся 29 июля.
Ранее теннисистка Севастова вышла в четвертьфинал турнира Moscow River Cup.
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