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Соперницей Звонарёвой во втором круге турнира в Бухаресте будет Жабер
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Соперницей Звонарёвой во втором круге турнира в Бухаресте будет Жабер 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Румынская теннисистка Ирина Бегу, посеянная на турнире в Бухаресте (Румыния) под третьим номером, не смогла пробиться во второй круг, уступив представительнице Туниса Онс Жабер со счётом 2:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 57 минут. Ирина совершила 7 двойных ошибок и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету Онс 2 эйса и 4 брейка.
За выход в четвертьфинал Жабер поспорит с россиянкой Верой Звонарёвой.
Бухарест. Женщины. Первый круг Петра Мартич (Хорватия, 4) — Ребекка Шрамкова (Словакия) — 6:2, 6:4.
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