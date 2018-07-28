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Согласно котировкам, Зиданшек не пустит Потапову в финал турнира в Москве
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Согласно котировкам, Зиданшек не пустит Потапову в финал турнира в Москве 

Чемпионат.com 41 минуту назад
Российская теннисистка Анастасия Потапова, получившая «уайлд-кард» от организаторов турнира Moscow River Cup, вышла в полуфинал, в трёх партиях обыграв свою соотечественницу Валентину Ивахненко (Q) со счётом 1:6, 6:3, 6:2. За выход в финал соревнований в Москве Потапова поспорит со словенкой Тамарой Зиданшек.
Согласно котировкам, у россиянки меньше шансов на победу в этом матче. Победа Потаповой оценивается коэффициентом 3.00, победа с форой «+3,5» гейма — 2.05. Если Зиданшек сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.40. На то, что она отыграет фору в 3,5 гейма, можно поставить за 1.82. Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.60.
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