Севастова одолела Бару и сыграет с Саснович в четвертьфинале Moscow River Cup

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова, посеянная на турнире Moscow River Cup под третьим номером, вышла в четвертьфинал, в трёх партиях обыграв представительницу Румынии Ирину Бару (LL) со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 8 минут.

Анастасия, на минувшей неделе выигравшая турнир в Бухаресте (Румыния), трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 8 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в полуфинал соревнований в Москве Севастова поспорит с представительницей Беларуси Александрой Саснович, посеянной под пятым номером. Турнир завершится 29 июля.