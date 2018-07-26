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Севастова одолела Бару и сыграет с Саснович в четвертьфинале Moscow River Cup
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Севастова одолела Бару и сыграет с Саснович в четвертьфинале Moscow River Cup 

Чемпионат.com 43 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Латвийская теннисистка Анастасия Севастова, посеянная на турнире Moscow River Cup под третьим номером, вышла в четвертьфинал, в трёх партиях обыграв представительницу Румынии Ирину Бару (LL) со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 8 минут.
Анастасия, на минувшей неделе выигравшая турнир в Бухаресте (Румыния), трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 8 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и 5 брейков.
За выход в полуфинал соревнований в Москве Севастова поспорит с представительницей Беларуси Александрой Саснович, посеянной под пятым номером. Турнир завершится 29 июля.
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