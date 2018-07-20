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Мартич вышла в четвертьфинал турнира в Бухаресте
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Мартич вышла в четвертьфинал турнира в Бухаресте 

Чемпионат.com 38 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Хорватская теннисистка Петра Мартич преодолела барьер второго круга на турнире категории International в Бухаресте (Румыния). Четвёртый номер посева обыграла американку Клэр Лю (Q) со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 6:4.
Теннисистки провели на корте 2 часа 32 минуты. Мартич выполнила 5 подач навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 10 брейк-пойнтов из 16. На счету Лю 4 ошибки и 8 упущенных брейк-пойнтов, у американки не было эйсов.
В четвертьфинале Мартич встретится с немкой Лаурой Зигемунд, ранее обыгравшей словачку Анну Шмидлову.
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