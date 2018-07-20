Мартич вышла в четвертьфинал турнира в Бухаресте

Хорватская теннисистка Петра Мартич преодолела барьер второго круга на турнире категории International в Бухаресте Румыния ). Четвёртый номер посева обыграла американку Клэр Лю (Q) со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 6:4.

Теннисистки провели на корте 2 часа 32 минуты. Мартич выполнила 5 подач навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 10 брейк-пойнтов из 16. На счету Лю 4 ошибки и 8 упущенных брейк-пойнтов, у американки не было эйсов.