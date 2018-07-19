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Эксперты: Звонарёва проиграет Жабер и покинет турнир в Бухаресте
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Эксперты: Звонарёва проиграет Жабер и покинет турнир в Бухаресте 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Двукратная финалистка турниров серии «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва вышла во второй круг турнира в Бухаресте, в двух партиях обыграв свою соотечественницу Екатерину Александрову со счётом 6:1, 6:2. За выход в четвертьфинал Звонарёва поспорит с Онс Жабер (Тунис).
Согласно котировкам, у Веры меньше шансов на победу в этом матче. Победа Звонарёвой оценивается коэффициентом 2.20, победа с форой «+2,5» гейма — 1.85. Если Онс Жабер сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.70. На то, что она отыграет фору в 2,5 гейма, можно поставить за 1.91. Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.50.
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