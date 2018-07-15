Ещё
Клиенты «Газбанка» получат выплаты через почту и в других кредитных организациях Самары
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Макрон пожелал поскорее покинуть РФ сразу после финала ЧМ
Макрон пожелал поскорее покинуть РФ сразу после финала ЧМ

Клиенты «Газбанка» получат выплаты через почту и в других кредитных организациях Самары 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Тысячи горожан остались без пенсий и зарплат
В Министерстве социально-демографической и семенной политики Самарской области рассказали, где клиенты закрывшегося «Газбанка» могут вернуть свои деньги.
— Горожане получат социальные выплаты в банке, который определит агентство по страхованию вкладов. Это случится после 25 июля. Информация о том, в какой именно банк переведут клиента, будет доступна для самарцев в органах социальной защиты населения, — рассказали в Министерстве социально-демографической и семенной политики Самарской области.
Кроме того, экс-клиенты «Газбанка» имеют возможность самостоятельно выбрать другую кредитную организацию. Для этого необходимо открыть счет и обратиться в управление соцзащиты с реквизитами счета и паспортом. В случае, если горожане не обратятся в органы социальной защиты населения, выплата будет произведена через ближайшее почтовое отделение по месту жительства.
«Газбанк» лишили лицензии 11 июля. По информации Центробанка, причиной стали неоднократные нарушения требований закона о противодействии отмыванию доходов, полученных нелегальным путем.
Вместе с этим оказались заморожены зарплаты и пенсии тысяч самарцев. Причем без денег остались не только простые горожане, но и чиновники. Посмотрите наш репортаж о том, что происходило в банке после известия об отзыве лицензии.
Банк был участником системы обязательного страхования вкладов. До 16 июля АСВ должен выбрать банки-агенты для осуществления выплат. Счета суммой до 1,4 миллиона рублей компенсируют на 100%.
63.ru: последние новости
Стало известно, кто будет возглавлять прокуратуру Советского района Самары Основал библиотеку: в Самаре покажут фильм об одном из первых губернаторов региона Строят газопровод: в Самаре на улицах Энтузиастов и Семафорной ограничат движение машин
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Будут воровать в два раза больше»170
«Слышны были только крики людей»: ЧП на борту Ryanair105
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии54
Стало известно истинное отношение Трампа к Украине
России выдвинули новое абсурдное обвинение
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
02:16
«Будут воровать в два раза больше»
Общество Другое
02:56
Макрон пожелал поскорее покинуть РФ сразу после финала ЧМ
В мире
00:28
Шнурова застукали с подругой Матильды
Шоу-бизнес
04:17
На успех встречи Путина и Трампа уже делают ставки
Экономика Статьи
00:50
Тимошенко и Коломойского застали вместе в отеле
Украина В мире
01:29
Супруга Щербакова борется с смертельной болезнью
Шоу-бизнес
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:21
«Слышны были только крики людей»: ЧП на борту Ryanair
Происшествия
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение