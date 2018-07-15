Клиенты «Газбанка» получат выплаты через почту и в других кредитных организациях Самары

Тысячи горожан остались без пенсий и зарплат

В Министерстве социально-демографической и семенной политики Самарской области рассказали, где клиенты закрывшегося «Газбанка» могут вернуть свои деньги.

— Горожане получат социальные выплаты в банке, который определит агентство по страхованию вкладов . Это случится после 25 июля. Информация о том, в какой именно банк переведут клиента, будет доступна для самарцев в органах социальной защиты населения, — рассказали в Министерстве социально-демографической и семенной политики Самарской области.

Кроме того, экс-клиенты «Газбанка» имеют возможность самостоятельно выбрать другую кредитную организацию. Для этого необходимо открыть счет и обратиться в управление соцзащиты с реквизитами счета и паспортом. В случае, если горожане не обратятся в органы социальной защиты населения, выплата будет произведена через ближайшее почтовое отделение по месту жительства.

«Газбанк» лишили лицензии 11 июля. По информации Центробанка, причиной стали неоднократные нарушения требований закона о противодействии отмыванию доходов, полученных нелегальным путем.

Вместе с этим оказались заморожены зарплаты и пенсии тысяч самарцев. Причем без денег остались не только простые горожане, но и чиновники. Посмотрите наш репортаж о том, что происходило в банке после известия об отзыве лицензии.

Банк был участником системы обязательного страхования вкладов. До 16 июля АСВ должен выбрать банки-агенты для осуществления выплат. Счета суммой до 1,4 миллиона рублей компенсируют на 100%.