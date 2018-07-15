«На кухне я перехватила недоумённый взгляд Себастьяна, когда тот увидел газовую колонку»

«На кухне я перехватила недоумённый взгляд Себастьяна, когда тот увидел газовую колонку»Идея сдать свою квартиру на чемпионат мира пришла ко мне совершенно спонтанно. Мы с коллегами обсуждали всеобщий ажиотаж вокруг сдачи недвижимости и баснословных сумм, за которые начали предлагать свои квартиры нижегородцы гостям мундиаля. И пришли к выводу: а почему бы не попробовать?

Позднее все мои коллеги отказались от этой идеи. Одних испугала трата времени и сил, другие элементарно боялись за своё жилье.

Я же пошла до конца и нисколько не пожалела. Несметные богатства я не заработала. Но зато получила бесценный опыт и воспоминания, которые останутся со мной на всю жизнь.

Квартирный запрос

Самая главная проблема состояла в том, что в квартире, которую я собралась сдавать, мы жили всей семьёй: я, муж, сын и кот. На семейном совете было решено перебраться на время чемпионата к родителям, которые живут за сорок километров от Нижнего Новгорода и ездить на работу оттуда.

Разместить объявление о сдаче жилья на одном из сайтов особого труда не составило. Нужно было выложить фото квартиры, описать местоположение и количество спальных мест. И главное — поставить цену, за которую ты готова его сдавать.

— Смотри, 50 тысяч за ночь просят, а квартира рядом с вашей почти! — захлёбывалась эмоциями моя подруга — Неужели меньше поставишь?

Конечно, заработать годовую зарплату за несколько дней очень хотелось. Но всё эти огромные суммы в 50, а то и 100 тысяч за ночь оказались мифом. Весь турнир они так и простояли пустыми. Средняя цена, которую советовали ставить знакомые эксперты по недвижимости — от 3 до 5 тысяч рублей за гостя. Её я и придерживалась.

Буквально за неделю нашу двушку недалеко от центра города забронировали пять групп болельщиков. Я начистила квартиру до блеска и приготовилась встречать иностранных гостей.

Аргентинское танго

Нашими первыми болельщиками оказались двое аргентинцев, которые прилетели болеть за свою команду в матче с Хорватией . От волнения я забыла сказать им этаж. В лифте они столкнулись с двумя нашими пожилыми соседками-бабульками, которые, увидев на бумажке записанный адрес, проводили их куда нужно. Двое двухметровых мужчин с голубыми флагами на плечах их даже не напугали. Хотя даже к «чужакам» из соседних домов они относились настороженно.

Себастьян и Даниэль оказались мужчинами лет под 50. Выглядели они усталыми и помятыми, так как летели до Нижнего Новгорода сутки с тремя пересадками. Мельком взглянув на квартиру, они подняли вверх большой палец: «Мило!» А вот на кухне я перехватила недоумённый взгляд Себастьяна, когда тот увидел газовую колонку.

— Автоматик, не нужно трогать! — поспешила сообщить я, поняв, что моих познаний в английском вряд ли хватит, чтобы объяснить значение агрегата.

Когда же я решила продемонстрировать, как работает газовая плита с электроподжигом, иностранцы только замахали руками, сообщив, что будут кушать в кафе.

— Ви билив ин Месси! (Мы верим в Месси) — вырвалось у меня напоследок.

Аргентинцы довольно заулыбались…

…Вечером команда Аргентины с разгромным счётом 0:3 продула Хорватии. Всю ночь меня мучали кошмары: мне снилась разбитая посуда и разгромленная квартира. Муж вздыхал. Даже в глазах кота чувствовалось осуждение: ну вот зачем ты подбила нас всех на эту авантюру?

Днём я с дрожащими коленями пошла провожать аргентинцев. Выглядели они очень расстроенными.

— Мы смотрели игру, мы все сожалеем! — решила поддержать я болельщиков.

— Вы не представляете, как нам жаль, — вздохнул Себастьян. — Но спорт есть спорт.

Расстроенные, но не сломленные, наши аргентинцы уехали болеть за свою команду в Санкт-Петербург

Тихо, по-английски

Всех страшнее мне было за болельщиков из Англии , которые прилетали через день. Кто же не слышал об их буйном нраве?

На вид Энди и Тони казались вполне дружелюбными молодыми парнями. Вечером после победы своей команды (Англия победила сборную Панамы со счётом 6:1) британцы прислали мне пламенное сообщение:

«У вас очень уютная квартира! И очень дружелюбные люди вокруг! Многие наши друзья не решились поехать на чемпионат в Россию ! И напрасно!»

Утром в понедельник я проводила англичан. А войдя на кухню, сразу же припомнила их эмоциональные послания. В мусорке «красовались» несколько пустых бутылок из-под водки. Одна из них нераспечатанная так и осталась стоять в холодильнике вместе с упаковками крекеров, сендвичей, и газировками разных видов.

Газовая плита английских болельщиков не напугала. Они даже попытались что-то приготовить в духовке, но так и не смогли её разжечь. И судя по всему, предпочли ей микроволновку.

Будете у нас на Карибах — заезжайте!

Через пару дней я должна была встретить костариканцев. Подойдя к дому, я увидела своих соседей, которых окружила… толпа смуглолицых молодых людей. Пятеро парней что-то громко выясняли у жителей, отчаянно жестикулировали и смеялась.

«Неужели мои? Их же двое должно прилететь?» — в ужасе подумала я и чуть не развернулась обратно.

Но оказалось, что весёлая толпа приехала в соседний дом. А через пару минут к нам в квартиру поднялись двое молодых парней, которые после осмотра комнат сразу же спросили пароль от вай-фая и переключились на свои гаджеты.

На вокзал Маурицио и Эвани отвозил муж. Они рассказали, что просто влюбились в наш город и пригласили нашу семью в Коста-Рику

— Карибское море, Тихий океан! — расписывали они мужу красоты своей страны.

Но при этом лукаво добавили:

— Хотя вам это обойдётся дороже, чем жизнь в вашем городе…

Мексиканская кухня

Следующим гостем был житель Нью-Йорка по имени Хосе. Хотя имя Хосе с Америкой у меня как-то не вязалось. Оказалось, что не напрасно. В окно я увидела высокого парня в сомбреро и пиджаке, расшитым золотом! На колоритного иностранца заглядывались все прохожие!

Семья Хосе тридцать лет назад переехала из Мексики в Нью-Йорк. Поэтому парень считал себя 100-процентным американцем. С грустью он рассказал, что не смог достать билеты на матч своей команды (Мексика играла с Бразилией Самаре ), поэтому поехал в Нижний Новгород на игру Дании и Хорватии. И с ходу предложил продать билет на хорошие места.

Объяснив Хосе, что мы с мужем скорее фанаты хоккея, я согласилась ему помочь. И на следующий день через соцсети нашла покупателя-нижегородца.

«Мы встретились. Спасибо. С продажи билета я отдам вам 10 процентов за помощь» — деловито написал нам мексиканец.

Когда я в пять вечера пришла его провожать, Хосе ещё спал.

— Я гулял ночью, а днём отдыхал, — просто объяснил он мне. — У вас очень хорошие люди и девушки самые красивые! — рассказывал парень, облачаясь в свой пиджак и сомбреро.

И думаю, что Хосе нисколько не преувеличил…

Американские горки

Последними нашими иностранцами были также американцы. Хотя, судя по предыдущему опыту, жителями США могли оказаться люди любой национальности. Так и вышло. Пара средних лет — муж с женой оказались выходцами с Уругвая . Но уже несколько лет жили в штате Техас.

Красивая брюнетка Эмили с лёгкостью научилась включать газовую плиту и сразу же запомнила где какая посуда лежит. По их словам, питаться они планировали в кафе или закупать продукты в ближайших супермаркетах.

— По интернету мы узнали, что у вас низкие цены в магазинах, — рассказали они.

Для поездок по городу они взяли напрокат экономичную иномарку и очень удивились, что ставить машину у дома можно в любом месте.

…Три дня пролетели незаметно и мы проводили наших последних болельщиков. Войдя в квартиру, я в очередной раз порадовалась чистоте, которую оставили за собой иностранцы. Так было после каждого гостя: они заправляли кровати, аккуратно развешивали полотенца на балконе, выкидывали мусор и кормили рыбок в аквариуме. А главное — были невероятно дружелюбными и приветливыми. И тоже самое говорили о нижегородцах, с которыми им удалось пообщаться.

…Кто-то из моих знакомых поспешил уехать на время чемпионата из города, коллеги в последний момент испугались сдавать своё жильё иностранцам. Я же проводила своих гостей, испытывая лёгкую грусть. Для меня чемпионат мира-2018 навсегда останется тёплым воспоминанием о большом празднике, который уже закончился, но останется в твоей душе навсегда.

Юлия Максимова, «Новое дело»