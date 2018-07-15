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Секс-скандал поставил крест на политической карьере британского министра
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Секс-скандал поставил крест на политической карьере британского министра 

Пятый канал 4 часа назад
Фото: Пятый канал
Министр по делам малого бизнеса Великобритании Эндрю Гриффитс ушел в отставку после того, как журналисты газеты Sunday Mirror уличили его в тайных сексуальных связях с двумя женщинами, обнародовав интимные переписки. Об уходе политика с поста сообщает издание The Independent.
— Я не хочу оправдывать свое поведение и буду искать профессиональную помощь, чтобы это никогда не повторилось. Со временем я надеюсь получить прощение всех тех, кого я так ужасно подвел, — цитирует издание Гриффитса.
По его словам, произошедшее принесло «неслыханные страдания его жене», а также поставило в неловкое положение премьер-министра и правительство.
Газете Sunday Mirror удалось выяснить, что в июне бывший министр переписывался с двумя молодыми женщинами и постоянно сводил разговор к сексу. При этом недавно у Эндрю Гриффитса родилась дочка.
Ранее Пятый канал рассказывал об отставке министра обороны королевства Майкла Фэллона. Причиной ухода также стал сексуальный скандал. Его обвинили в сексуальном домогательстве в отношении журналистки.
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