Британский министр ушел в отставку из-за секс-скандала

МОСКВА , 15 июл — РИА Новости . Британский министр по делам малого бизнеса Эндрю Гриффитс подал в отставку после того, как его переписка сексуального характера попала в СМИ. Об этом сообщает SkyNews.

В распоряжении британского таблоида The Mirror оказалось около двух тысяч сообщений, которые министр отправлял двум знакомым женщинам. Гриффитс предлагал им деньги в обмен на откровенные фотографии и видео, а также настаивал на встречах.

Министр решил покинуть пост еще до публикации The Mirror.

В заявлении для СМИ Гриффитс сообщил, что ему «глубоко стыдно за свое поведение, которое причинило невыразимые страдания» его жене и семье. Он также извинился перед премьер-министром страны Терезой Мэй и правительством.

Гриффитс признал, что ему необходима профессиональная помощь, чтобы подобное больше не повторилось.

Это не первая отставка в британском правительстве на почве обвинений в сексуальных домогательствах. Так, в начале ноября министр обороны Майкл Фэллон покинул пост из-за скандала, произошедшего 15 лет назад.