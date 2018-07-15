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Украинские пограничники обнаружили следы имитатора лосей
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Украинские пограничники обнаружили следы имитатора лосей 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
«Во время патрулирования офицер внутренней и собственной безопасности Луцкого погранотряда вблизи государственной границы нашел полиэтиленовый пакет, который был довольно неплохо замаскирован в траве. Проверяя пакет, пограничник обнаружил в нем имитаторы следов лося. Вероятнее всего, эти следы планировали использовать для незаконного пересечения границы через контрольно-следовую полосу и таким образом ввести в заблуждение правоохранителей», — указано в сообщении.
Обнаружен был пакет вчера, 14 июля. В данный момент разыскивается хозяин находки.
В Госпогранслужбе отмечают, что контрабандисты, в основном поставляющие в страны Запада табак, прячут товар не только под обшивкой автомобилей, но и в угле, рулонах бумаги, пиломатериалах, сале, глине, игрушках и даже в животных.
При этом через лесную границу с Польшей пытаются переправить товар квадрокоптерами, лодками или вброд через разделяющую страны на этом участке границы речку.
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