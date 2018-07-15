Украинские пограничники обнаружили следы имитатора лосей

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

«Во время патрулирования офицер внутренней и собственной безопасности Луцкого погранотряда вблизи государственной границы нашел полиэтиленовый пакет, который был довольно неплохо замаскирован в траве. Проверяя пакет, пограничник обнаружил в нем имитаторы следов лося. Вероятнее всего, эти следы планировали использовать для незаконного пересечения границы через контрольно-следовую полосу и таким образом ввести в заблуждение правоохранителей», — указано в сообщении.

Обнаружен был пакет вчера, 14 июля. В данный момент разыскивается хозяин находки.

В Госпогранслужбе отмечают, что контрабандисты, в основном поставляющие в страны Запада табак, прячут товар не только под обшивкой автомобилей, но и в угле, рулонах бумаги, пиломатериалах, сале, глине, игрушках и даже в животных.