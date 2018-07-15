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Шестерых пьяных пассажиров высадили из самолёта Уфа — Москва
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Шестерых пьяных пассажиров высадили из самолёта Уфа — Москва 

Говорит Москва 1 час назад
Командир экипажа отказался везти пьяных пассажиров, пришлось вызывать полицию. В результате всех, в том числе семью с 8-летним ребёнком, высадили из лайнера. Собеседник агентства отметил, что «зачинщиками дебоша» были родители школьника.
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