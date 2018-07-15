Экс-форвард «Спартака» и «Салавата Юлаева» Анкудинов продолжит карьеру в ВХЛ 

27-летний уроженец Екатеринбурга имеет большой опыт выступлений в КХЛ, где в общей сложности провел 173 матча, набрав 26 очков. Играл за "Спартак", «Салават Юлаев» и «Югру». Чемпион ВХЛ в составе «Тороса» в сезоне-2011/12.
"Приехал в Красноярск, чтобы помочь команде бороться за высокие места. Хочется показать высокий результат. Тем более подобрался хороший коллектив, знаю многих ребят, тренера Анатолия Степанова, с которым даже играли вместе и выигрывали чемпионат ВХЛ. Мне очень нравится Красноярск, знаю, что здесь хорошо болеют за команду, поэтому мой выбор пал на «Сокол», — прокомментировал Анкудинов свой переход.